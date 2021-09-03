3 сентября: изобретение бюстгальтера, день рождения Довлатова, смерть Некрасова

Этот день в истории:

– в 1739-м – основан город Шостка в Сумской области. Строительство началось с порохового завода, рядом с которым возник посад, на котором жили и работали мастеровые, солдаты и крестьяне ближайших сел;

– в 1864-м – взрыв уничтожил лабораторию шведского химика и изобретателя Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил свои опыты с нитроглицерином. Погибли пять помощников и младший брат Альфреда Эмиль. Тем не менее Альфред продолжил опыты и через три года получил патент на изготовление динамита;

– в 1914-м – американская активистка, писатель и издатель Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер. Первый образец она смастерила с помощью служанки из носовых платков, после усовершенствовала модель и запатентовала свое изобретение в 1915 году.

В этот день родились:

– в 1941-м – Сергей Довлатов, советский и американский писатель, публицист и журналист, автор книг “Компромисс”, “Заповедник”, “Соло на ундервуде” и других;

– в 1950-м – Евгений Паперный, украинский актер, первый муж актрисы Ольги Сумской;

– в 1955-м ­– Стив Джонс, британский рок-гитарист и певец, один из основателей панк-группы Sex Pistols.

– в 1965-м – Чарли Шин, американский актер, известен по ролям в фильмах “Молодые стрелки”, “Новичок”, “Горячие головы”.

В этот день умерли:

– в 1987-м – Виктор Некрасов, советский писатель, уроженец Киева, автор книг “В окопах Сталинграда”, “В родном городе”, “Сталинград”. Скончался в 76 лет от рака легких в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. В изголовье могилы установлена гранитная табличка с прикрепленным крупным снарядным осколком, подобранным Некрасовым в 1947 году на Мамаевом кургане, где он воевал во время Сталинградской битвы.

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