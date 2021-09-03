 

В США помиловали семерых человек, казненных в 1951 году по обвинению в изнасиловании

03.09.2021, 22:20, Новости дня
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Документ о посмертном помиловании так называемой “Мартинсвиллской семерки” подписал губернатор Вирджинии Ральф Нортэм.

Группа мужчин в возрасте от 18 до 37 лет была казнена на электрическом стуле в 1951 году.

В сообщении на сайте губернатора отмечается, что “эти люди предстали перед судом без надлежащей правовой процедуры и были приговорены к смертной казни по расовым мотивам, которая не применялась аналогичным образом к белым обвиняемым”.

Сам Нортэм поблагодарил родственников казненных и их адвокатов “за их преданность делу и настойчивость”.

“Хотя мы не можем изменить прошлое, я надеюсь, что сегодняшние действия принесут им хоть немного покоя”, – объяснил губернатор.

“Голос Америки” пишет в Facebook, что инцидент, из-за которого была казнена “семерка”, произошел в 1949 году с 32-летней Руби Страуд Флойд в “преимущественно афроамериканском районе” города Мартинсвилл, куда женщина направилась, чтобы забрать деньги за проданную одежду.

К губернатору Вирджинии за помилованием родственники казненных обратились в декабре 2020 года.

“Мартинcвиллская семерка” не удостоилась надлежащего судебного процесса “просто потому, что они черные”, а также были приговорены к смертной казни за преступление, за которое белого человека бы не казнили”, – рассказал “Голос Америки”.

https://www.facebook.com/golosameriki/posts/10158230901567026

Контекст:

До отмены в Вирджинии в марте 2021 года смертных казней штат был вторым в США по числу таких приговоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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