 

ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы на довыборах в Черкасской области

03.09.2021, 22:20, Новости дня
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Комиссия зарегистрировала экс-нардепа, кандидата от партии ВО “Свобода” Андрея Ильенко.

Также ЦИК не зарегистрировал шестерых кандидатов на довыборы по округу №184 и одного – по округу №197.

“Основное основание отказа – невнесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства”, – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Скичко прошел в Раду ІХ созыва от партии “Слуга народа” как мажоритарщик, набрав 50,92% (34 455 голосов) на выборах в одномандатном округе №197 (охватывает территорию городов Канев и Золотоноша, Золотоношский район, часть Каневского, Черкасского районов и Сосновского района города Черкассы).

29 января этого года, согласно указу президента Украины №38/2021, Скичко был назначен главой Черкасской ОГА.

Нардеп из группы “За майбутнє”, основатель партии “Нам тут жить” Колыхаев выиграл выборы мэра Херсона. Согласно данных ЦИК, во втором туре выборов за Колыхаева проголосовали 63,59% избирателей (34 125 голосов).

Полномочия Скичко и Колыхаева были досрочно прекращены Верховной Радой 30 марта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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