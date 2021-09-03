Представитель Зеленского в КСУ рассказал, когда заработают обновленные органы судебной власти

По его словам, сейчас формируется состав конкурсных комиссий по отбору членов ВККС и этического совета.

“Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем [решения] от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сложившуюся конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. По этическому совету – там такие же сроки”, – заявил Вениславский.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из “судебных” проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года. 29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал Разумков. Зеленский ветировал закон 8 июля и подал в Раду свои предложения.

Глава государства также обращал внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями. В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.

Принятие “судебных” законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

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