Талибы заявили о взятии Панджшера

Силы сопротивления говорят, что еще ведут бои.

Террористическое движение «Талибан»* (запрещено в РФ) объявило о взятии провинции Панджшер на севере Афганистана, в которой находятся силы сопротивления Ахмада Масуда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ненавзванного командира талибов. Заявление о победе также появилось в сети телеграм-каналов, предположительно принадлежащих талибам.

Боец сопротивления в Панджшере. Фото: Jalaluddin Sekandar / AP / TASS

«Милостью Всемогущего Аллаха мы взяли контроль над всем Афганистаном. Мятежники потерпели поражение, и теперь мы управляем Панджшером», — приводит слова полеваого командира «Талибана» Reuters.

Представитель талибов Билал Карими также сообщает о победе в регионе и призывает боевиков в Кабуле прекратить стрельбу в воздух. В соцсетях очевидцы сообщают, что беспорядочной стрельбой талибы празднуют падение Панджшера.

Подтвержденных данных об исходе боев в Панеджшере на данный момент нет.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех (оставался у власти до взятия Кабула талибами) выпустил обращение к народу и заявил, что силы сопротивления в Панджшере продолжают сражаться, а слухи о сдаче провинции и его бегстве — это фейк.

Афганский телеканал Tolo News со ссылкой на местных жителей передает, что талибы обрубили телекоммуникационные сети в регионе. Журналисты сообщают, что талибы действительно продолжают наступление на цитадель сил сопротивления с четырех сторон, но несут потери.

Остатки правительственных сил Афганистана и ополченцы под командованием Ахмада Масуда, сына экс-командира «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, обороняются от талибов в Панджере уже четвертый день. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на население Панджшера пишет, что около 400 семей пытаются бежать из провинции. По данным канала, талибы заставляют местное население вытаскивать с заминированных высот тела погибших боевиков.

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Талибы объявили себя новой властью Афганистана 15 августа после того, как без боя взяли столицу страны — Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, вице-президент Амрулла Салех и сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд организовали точку сопротивления в Панджшере. Страны коалиции НАТО не оказали поддержки силам сопротивления.

Террористы «Талибана» начали активный захват территорий страны после того, как США объявила об окончании миссии НАТО в стране. 31 августа последний американский военный покинул Афганистан.

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Сейчас талибы готовятся назначить новое правительство при пока никем не признанном режиме. Они уже избрали своего религиозного предводителя Хайбатуллу Ахундзада верхованым лидером Афганистана. Вскоре ожидается назначение премьера и министров.

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