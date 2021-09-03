 

Xiaomi Black Shark 4 Pro возглавил рейтинг самых производительных смартфонов на ОС Android

03.09.2021, 22:04, Новости дня
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На ресурсе AnTuTu опубликован рейтинг самых производительных смартфонов, работающих на операционной системе Android. Лидером аналитики признали Xiaomi Black Shark 4 Pro.

Напомним, что он построен на базе процессора Snapdragon 888, который сами эксперты называют не самым мощным. Ведь он, по мнению специалистов, уступает вышедшему позже Snapdragon 888 Plus, более совершенной версии от компании Qualcomm.

На втором месте среди высокопроизводительных смартфонов оказался iQOO 8 Pro. Он-то как раз и получил упомянутый процессор с индексом Plus. Третье место занял ZTE Nubia RedMagic 6 Pro с процессором Snapdragon 888. Публикуя рейтинг, аналитики прогнозируют, что после выхода новых процессоров должны появиться новые лидеры.



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