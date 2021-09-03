 

Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку ВВС Израиля

03.09.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСилы ПВО Сирии уничтожили 21 из 24 ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по целям на территории республики, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Около 01.30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

По данным заместителя руководителя российского Центра, «дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» уничтожена 21 ракета».

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес ракетные удары по пригороду Дамаска из воздушного пространства Ливана. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Израиль наносит ракетные удара по Сирии?



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