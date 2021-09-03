Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку ВВС Израиля

Силы ПВО Сирии уничтожили 21 из 24 ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по целям на территории республики, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Около 01.30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

По данным заместителя руководителя российского Центра, «дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» уничтожена 21 ракета».

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес ракетные удары по пригороду Дамаска из воздушного пространства Ливана. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Израиль наносит ракетные удара по Сирии?