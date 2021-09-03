Стоянов о перепалке с Боней: Речь идет о полнейшей глупости и идиотизме

В середине 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, телеведущая

Виктория Боня заявила, что прививки от коронавирусной инфекции – зло. Дескать, под

видом инъекции жителей Земли будут чипировать для тотальной слежки.

Слова Виктории Бони стали резонансными. Звезда сериала

“Вампиры средней полосы” Юрий Стоянов довольно резко отреагировал на

заявление теледивы.

Актер признался, что до шумихи даже не догадывался о

существовании Бони. Юрий Николаевич

подчеркнул, что в уколах “красоты” тоже могут быть чипы, однако этих инъекций Виктория не боится.

В свежем интервью Юрия Стоянов отметил, что немного переборщил,

комментируя позицию Виктории Бони. Актер не исключает, что был неправ перейдя

на личности. Между тем извиняться за свои слова знаменитость не собирается.

“Поскольку речь идет о полнейшей глупости и идиотизме, то таким же языком

я и общался с ней”, – отметил Стоянов.

Юрий Николаевич таким образом давал понять, что Виктория говорит

полный бред. Сам он давно вакцинировался и ничуть не жалеет.

Отметим, что Викторию Боню слова 64-летней знаменитости тогда

задели за живое. Телеведущая сообщила Стоянову, что не делала пластики и уже давно

не использует ботокс. Виктория считает, что артисту надо учиться быть

джентльменом.