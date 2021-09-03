 

Дочь Самохиной о романе матери с Нагиевым: Дмитрий имеет привычку приукрашивать

03.09.2021, 21:48, Разное
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Анне Самохиной и шоумену и артисту Дмитрию Нагиеву приписывали
роман. Телеведущий всегда очень тепло отзывался об актрисе.

Однажды Нагиев в подробностях описал последнюю
встречу с Самохиной. На съемках картины “Бежать” Дмитрию сообщили,
что его пришла навестить дама. “Выхожу, а там стоит любимая и дорогая
моему сердцу женщина”, – рассказывал артист. Дмитрий очень обрадовался
гостье, обнял ее. Знаменитости долго разговаривали.

О той беседе Дмитрий Нагиев вспоминает с горечью. Актер не
понял, что Самохина приходила попрощаться – через несколько месяцев она умерла. Шоумен
считает, чо должен был вести себя иначе.

“Я очень ее любил…” – говорил Нагиев.

Между тем дочь Анны Самохиной, 37-летняя Александра, Дмитрию
Нагиеву не верит. Слухи о романе матери и шоумена она опровергает.

История с Нагиевым, говорит Самохина-младшая, вызывает у нее
недоумение. Анна никогда не слышала от родительницы о Дмитрии или дружбе с ним.
Между тем дочь актрисы не исключает, что ее мать могла испытывать симпатию к
шоумену и эти чувства были взаимны, но дальше приятельских их отношения зайти не
могли.

Анна намекнула, что считает Дмитрия привлекательным мужчиной, которым
теоретически можно заинтересоваться. Самохина-младшая напомнила, что Нагиев –
шоумен, поэтому имеет привычку приукрашивать события и “позволяет себе красное словцо”.

Звезда сериалов “Узник замка Иф”, “Черный
ворон” и “Русский транзит” Анна Самохина умерла 8 февраля 2010.
47-летняя знаменитость скончалась после длительной борьбы с раком желудка.



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