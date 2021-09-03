Дочь Самохиной о романе матери с Нагиевым: Дмитрий имеет привычку приукрашивать

Анне Самохиной и шоумену и артисту Дмитрию Нагиеву приписывали

роман. Телеведущий всегда очень тепло отзывался об актрисе.

Однажды Нагиев в подробностях описал последнюю

встречу с Самохиной. На съемках картины “Бежать” Дмитрию сообщили,

что его пришла навестить дама. “Выхожу, а там стоит любимая и дорогая

моему сердцу женщина”, – рассказывал артист. Дмитрий очень обрадовался

гостье, обнял ее. Знаменитости долго разговаривали.

О той беседе Дмитрий Нагиев вспоминает с горечью. Актер не

понял, что Самохина приходила попрощаться – через несколько месяцев она умерла. Шоумен

считает, чо должен был вести себя иначе.

“Я очень ее любил…” – говорил Нагиев.

Между тем дочь Анны Самохиной, 37-летняя Александра, Дмитрию

Нагиеву не верит. Слухи о романе матери и шоумена она опровергает.

История с Нагиевым, говорит Самохина-младшая, вызывает у нее

недоумение. Анна никогда не слышала от родительницы о Дмитрии или дружбе с ним.

Между тем дочь актрисы не исключает, что ее мать могла испытывать симпатию к

шоумену и эти чувства были взаимны, но дальше приятельских их отношения зайти не

могли.

Анна намекнула, что считает Дмитрия привлекательным мужчиной, которым

теоретически можно заинтересоваться. Самохина-младшая напомнила, что Нагиев –

шоумен, поэтому имеет привычку приукрашивать события и “позволяет себе красное словцо”.

Звезда сериалов “Узник замка Иф”, “Черный

ворон” и “Русский транзит” Анна Самохина умерла 8 февраля 2010.

47-летняя знаменитость скончалась после длительной борьбы с раком желудка.