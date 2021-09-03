Талибы заявили о захвате последней провинции Афганистана. Силы сопротивления опровергают эту информацию

Один из собеседников агентства объяснил, что “возмутители спокойствия были побеждены” и власть в провинции захвачена талибами.

Российский журналист Александр Коц сообщил в Telegram, что в Кабуле уже салютуют захвату “Талибаном” Панджшера.

Один из лидеров сопротивления талибам, бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил телеканалу TOLOnews, что он находится в сопротивляющейся провинции, в которой “еще идут ожесточенные бои”. Твит об этом размещен в 19.55.

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— TOLOnews (@TOLOnews) September 3, 2021

Контекст:

22 августа “Талибан” сообщил об окружении провинции Панджшер и дал силам сопротивления четыре часа, чтобы сдаться. Этого не произошло.

На тот момент Панджшер уже была единственной не подконтрольной талибам провинцией из 34.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Боевикам “Талибана” удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

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