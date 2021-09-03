 

Андерс Брейвик объявил о желании возглавить сборную России по биатлону

03.09.2021, 21:11, Разное
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Норвежский общественный деятель, отбывающий тюремный срок за совершение террористического акта и подавший документы на досрочное освобождение, рассказал о своих планах на будущее. После выхода из тюрьмы Брейвик хочет полностью посвятить свою жизнь спорту.

«За время своего многолетнего заточения я пристрастился к биатлону. Наверное, я бы умер здесь от скуки, если бы у меня в камере не было плазменной панели и подписки на 100 кабельных каналов. С недавних пор я стал ярым болельщиком сборной России. Вот уже второй год подряд я смотрю чемпионаты мира по биатлону с участием российской команды, но результаты меня не впечатляют. Русские биатлонисты каждый раз показывают себя с плохой стороны. У них очень низкая точность попаданий из винтовки и крайне слабый ход на лыжне. Они просто не в состоянии перестрелять все цели и уйти от преследователей. Хочу предложить сборной России свои тренерские услуги, когда у меня появится больше свободного времени. У меня есть солидный опыт. Я неплохо бегаю и стреляю. Думаю, мои навыки и знания будут очень полезны российской команде», — заявил Брейвик.

Адвокат норвежского террориста Эльмунсон Пашивани пообещал приложить максимум усилий, чтобы добиться досрочного освобождения своего клиента. Брейвик хочет приступить к работе с российской сборной уже в 2022 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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