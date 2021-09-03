 

Рынок видеокарт подорожал в три раза

03.09.2021, 21:10, Новости дня
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По данным компании Jon Peddie Research, мировые продажи видеокарт в денежном выражении за первый квартал текущего гора составили 12 млрд, а во втором квартале – 11,8 млрд американских долларов. Как отмечают аналитики, рынок подорожал втрое всего за год. Но это вовсе не означает, что отгрузки во столько же раз увеличились в штуках.

На самом деле, рост есть, но он не достигает и 14%, говорят эксперты. Тем временем, отгрузки компьютеров выросли на 8%. Куда же делись видеокарты и почему они такие дорогие?

По мнению специалистов, ситуация складывается таким образом из-за криптовалтной лихорадки. Слишком много людей хотят сегодня майнить. Однако видеокарты одними из первых электронных устройств стали дефицитом, что позволило резко увеличить их розничную стоимость.



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