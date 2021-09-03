 

Путин посетил космодром Восточный

03.09.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома Восточный, осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».

Глава государства прибыл в Амурскую область в пятницу вечером после участия в Восточном экономическом форуме в Приморье, на Восточном он осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара», передает ТАСС.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял в июне, что стартовый стол под ракеты «Ангара», который строится на космодроме Восточный, спроектирован так, что сможет выдержать падение ракеты, если она не улетит.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Благовещенск, откуда отправится на космодром Восточный, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий региональных природных ЧС.

Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.



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