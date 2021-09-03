 

YouTube закрыл канал создателя «языковых рейдов» в Казахстане

03.09.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКанал организатора «языковых рейдов» в Казахстане Куата Ахметова заблокировали на YouTube, сообщил видеохостинг.

«Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», – сообщил YouTube, передает РИА «Новости».

Напомним, Ахметов публиковал на YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке.

В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины «фашисты», «гастарбайтеры» и другие.

В конце августа правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела о возбуждении национальной розни из-за размещения в Сети ролика о так называемых языковых рейдах.

МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.

Ранее жительница Казахстана рассказала о травле со стороны «языковых патрулей».

Знакомые Ахметова сообщали в социальных сетях, что тот сейчас уехал из Казахстана и находится в Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.



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