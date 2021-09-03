YouTube закрыл канал создателя «языковых рейдов» в Казахстане
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Канал организатора «языковых рейдов» в Казахстане Куата Ахметова заблокировали на YouTube, сообщил видеохостинг.
«Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», – сообщил YouTube, передает РИА «Новости».
Напомним, Ахметов публиковал на YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке.
В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины «фашисты», «гастарбайтеры» и другие.
В конце августа правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела о возбуждении национальной розни из-за размещения в Сети ролика о так называемых языковых рейдах.
МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.
Ранее жительница Казахстана рассказала о травле со стороны «языковых патрулей».
Знакомые Ахметова сообщали в социальных сетях, что тот сейчас уехал из Казахстана и находится в Грузии.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет