 

Иммуностимуляторы, БАД или «травки»: как помочь организму после COVID-19?

03.09.2021, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

По словам Евгении Насоновой, COVID-19 оставляет в организме «полный беспорядок», и в первую очередь страдает иммунная система. Прием различных иммуностимуляторов лишь усугубит ее дестабилизацию иммунной системы, и она с большей вероятностью «нападет» на суставы, поджелудочную и прочие органы.

Также не стоит принимать различные пищевые добавки и заниматься фитотерапией — БАДы и «травки» также могут навредить, а не поддержать.

Врач отметила, что иммунной системе требуется в среднем 2-3 месяца, чтобы отойти от болезни, выровнять клеточные показатели.

«Дайте иммунной системе отдохнуть: 8-часовой сон, незагруженные дни, вкусная, разнообразная овощно-фруктовая еда, солнце, прогулки по мере сил, минимум стресса»

Насонова Евгения Алексеевна

эксперт

Врач-инфекционист в отделении по лечению коронавирусной инфекции («красная зона») ГБУЗ ИКБ 2 ДЗМ

Специалист напомнила, что реабилитация после коронавируса длится от нескольких месяцев до года.

Перечень реабилитационных мероприятий иммунитета

Он зависит от индивидуальных особенностей человека и может включать в себя:

  • лечебную и дыхательную гимнастику с применением респираторных тренажеров
  • массаж
  • психотерапию
  • диетотерапию
  • физиотерапевтические процедуры.

Что касается физической активности, то четких рекомендаций по ее возобновлению после COVID-19 также до сих пор не существует. В одном зарубежном обзоре пациентам советуют подождать минимум семь дней после того, как исчезнут симптомы заболевания. В другом обзоре врачи рекомендуют подождать минимум две недели и проконсультироваться с врачом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Юлианна Караулова в купальнике поспорила с фанатами о размере своей груди

30.01 / «Если бы не эта дверь, ни меня бы не было, ни тебя»

28.07 / Юлия Снигирь, Рената Литвинова и другие на закрытии кинофестиваля в Москве

07.07 / Аналитик Иосуб об угрозах Лукашенко в адрес Германии: Выстрел себе в ногу

28.09 / Звезда Comedy Woman Мария Кравченко три года боролась с заболеванием кожи

08.02 / Звезда “Великого Гэтсби” Джоэл Эдгертон и fashion-директор Vogue Кристин Сентенера впервые станут родителями

15.07 / Меган Маркл выступила с обращением к молодому поколению: “Ваши голоса должны стать еще громче”

26.05 / «Спокойны, как удавы»: астрологи назвали 5 знаков зодиака, чью психику сложно пошатнуть

28.06 / «Мы ежедневно пишем жалобы в РКН, иногда по 20 штук в день»

01.03 / Актер Деревянко попытался сравнить Хабиба Нурмагомедова с Леонардо Ди Каприо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика