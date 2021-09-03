Иммуностимуляторы, БАД или «травки»: как помочь организму после COVID-19?
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По словам Евгении Насоновой, COVID-19 оставляет в организме «полный беспорядок», и в первую очередь страдает иммунная система. Прием различных иммуностимуляторов лишь усугубит ее дестабилизацию иммунной системы, и она с большей вероятностью «нападет» на суставы, поджелудочную и прочие органы.
Также не стоит принимать различные пищевые добавки и заниматься фитотерапией — БАДы и «травки» также могут навредить, а не поддержать.
Врач отметила, что иммунной системе требуется в среднем 2-3 месяца, чтобы отойти от болезни, выровнять клеточные показатели.
«Дайте иммунной системе отдохнуть: 8-часовой сон, незагруженные дни, вкусная, разнообразная овощно-фруктовая еда, солнце, прогулки по мере сил, минимум стресса»
Насонова Евгения Алексеевна
эксперт
Врач-инфекционист в отделении по лечению коронавирусной инфекции («красная зона») ГБУЗ ИКБ 2 ДЗМ
Специалист напомнила, что реабилитация после коронавируса длится от нескольких месяцев до года.
Перечень реабилитационных мероприятий иммунитета
Он зависит от индивидуальных особенностей человека и может включать в себя:
- лечебную и дыхательную гимнастику с применением респираторных тренажеров
- массаж
- психотерапию
- диетотерапию
- физиотерапевтические процедуры.
Что касается физической активности, то четких рекомендаций по ее возобновлению после COVID-19 также до сих пор не существует. В одном зарубежном обзоре пациентам советуют подождать минимум семь дней после того, как исчезнут симптомы заболевания. В другом обзоре врачи рекомендуют подождать минимум две недели и проконсультироваться с врачом.
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