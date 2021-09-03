Иммуностимуляторы, БАД или «травки»: как помочь организму после COVID-19?



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По словам Евгении Насоновой, COVID-19 оставляет в организме «полный беспорядок», и в первую очередь страдает иммунная система. Прием различных иммуностимуляторов лишь усугубит ее дестабилизацию иммунной системы, и она с большей вероятностью «нападет» на суставы, поджелудочную и прочие органы.

Также не стоит принимать различные пищевые добавки и заниматься фитотерапией — БАДы и «травки» также могут навредить, а не поддержать.

Врач отметила, что иммунной системе требуется в среднем 2-3 месяца, чтобы отойти от болезни, выровнять клеточные показатели.

«Дайте иммунной системе отдохнуть: 8-часовой сон, незагруженные дни, вкусная, разнообразная овощно-фруктовая еда, солнце, прогулки по мере сил, минимум стресса»

Насонова Евгения Алексеевна

эксперт

Врач-инфекционист в отделении по лечению коронавирусной инфекции («красная зона») ГБУЗ ИКБ 2 ДЗМ

Специалист напомнила, что реабилитация после коронавируса длится от нескольких месяцев до года.

Перечень реабилитационных мероприятий иммунитета

Он зависит от индивидуальных особенностей человека и может включать в себя:

лечебную и дыхательную гимнастику с применением респираторных тренажеров

массаж

психотерапию

диетотерапию

физиотерапевтические процедуры.

Что касается физической активности, то четких рекомендаций по ее возобновлению после COVID-19 также до сих пор не существует. В одном зарубежном обзоре пациентам советуют подождать минимум семь дней после того, как исчезнут симптомы заболевания. В другом обзоре врачи рекомендуют подождать минимум две недели и проконсультироваться с врачом.