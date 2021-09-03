Мнение: Такого не было даже при Януковиче

Замечательная в своей незамутненности истерика. Оказывается в Латвии режим хуже чем на Украине при Януковиче. Хуже чем в России. Хуже чем в ДНР.

До такого не додумались даже кремлевские менты и террористы в Донбассе

"Как и другие, меня не только удивило официальное заявление полиции о конфискации тракторов у фермеров, если они осмелятся принять участие в митингах, но еще больше меня удивил именно издевательский тон этого сообщения, – пишет Имант Лиепиньш на портале ”pietiek.com” .

"Акции протеста включают в себя и риск обострения ситуации и могут нанести ущерб имуществу протестующих, а именно повреждение транспортных средств, которые используются во время протестов. […] Госполиция призывает владельцев крупногабаритных транспортных средств и сельскохозяйственной техники не поддаваться на провокации со стороны отдельных лиц, не передавать кому-либо свой транспорт, который может быть поврежден или конфискован полицией во время несанкционированных акций протеста». Это цитаты из публичного заявления Госполиции от 28 августа.

Суть примерно такая, поясняет автор статьи на ”pietiek.com”: если тракторы используются на каких-то митингах протеста, то они могут быть повреждены или полиция может конфисковать их как объекты административного правонарушения!

Вчитаемся еще раз в извращенный ход мыслей полиции: если во время акций протеста, например, кто-то поцарапает дверь трактора, то будет совершено административное правонарушение – повреждена техника. Однако полиция угрожает задержать не человека, повредившего технику, а конфисковать трактор!

Это напоминает историю о школе-интернате советского времени, когда на ученика избили гопники, но директор интерната наказало пострадавшего за то, что он… «ввязался в драку».

Фактически, такие случаи уже бывали – много лет назад, когда Латвийский конгресс украинцев провел очередную акцию протеста против агрессии Кремля у посольства России в Риге, Государственная полиция арестовала оператора новостей TV3 Сергея Медведева и главу конгресса Миколу Павлюка. Оказалось, что полиция сама положила на руку бумажку держащему камеру оператору TV3, чтобы она упала на землю и создала повод для ареста оператора за «клевету» вместе с Павлюком как ответственным за пикет лицом. Конечно, эти двое были отпущены в течение трех часов, а позже министр внутренних дел был вынужден публично извиниться после следующего заседания правительства – по иронии судьбы извинительную речь министра снял никто иной как сам Медведев.

Это извращенное, издевательское отношение идеально сочетается с термином «несанкционированные протесты». Это лексика Кремля, не наша. Это в России активистов борьбы с коррупцией называют «иностранными агентами», а казнокрадам дают ордена.

Что ни говори, но даже во времена Виктора Януковича на Украине – включая Евромайдан – таких вещей не было. Режим избивал и сажал в тюрьму своих политических оппонентов и общественных деятелей (от бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко до активиста Автомайдана Дмитро Булатова), но и не думал конфисковать трактор у фермера, который привозил Майдану дрова. Януковичу не приходило в голову отобрать у автосервиса эвакуатор, который подвез старые покрышки для очередной баррикады.

Когда я, еще не зная центра Киева наизусть, в темноте случайно пробрался к правительственным постам в Марьинском парке между Верховной Радой и администрацией президента, беркутовцы не стали грозить конфискацией камеры как «оборудования хулигана» – хотя, конечно, и никакого интервью с ними у меня не получилось. Разошлись по разные стороны.

Даже в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике контролирующие её орды террористов вместе с различными кавказскими формированиями летом 2014 года пытались нейтрально относиться к людям, чью поддержку они хотели завоевать, и я как «журналист с отвратительного Запада и Гейропы» всего только дважды слышал предложения разбить мне камеру и получить в морду. (Оба раза я начинал спокойный и заинтересованный разговор, в конце концов мы расставались на позитивной ноте, когда я показал записанный материал – "сепары" волновались, чтобы не были видны их лица).

Даже террористы ДНР не высмеивали простых людей, которые не были их противниками, по крайней мере на тот момент. Они не угрожали забрать технику у украинских фермеров, живущих вокруг Донецка, хотя они знали, что все жители сельской местности говорят по-украински и ходят в вышиванках.

Сам факт, что мне приходится сравнить официальную информацию, распространяемую полицией нашей страны, с действиями кремлевских ментов и донбасских террористов, является своеобразной оценкой «нашей» полиции. Или правильнее было бы назвать полицию «вашей»? Как-то она больше не похожа на нашу.

На фото – Армандс Рукс, начальник Госполиции, от имени которого было распространено соответствующее заявление.

https://press.lv/post/politsiya-izdevatelski-ugrozhaet-zabrat-tehniku-u-protestuyushhih-fermerov-i-kak-eto-rastsenivat-pietiek-com – цинк

Что ему не нравится, свобода и демократия же. 30 лет незалежности не зря прошли. Надо теперь срочно пожаловаться в ЕСПЧ.

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