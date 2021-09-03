Названы симптомы высокого уровня сахара в крови

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03.09.2021, 20:58, Разное
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Врач Марина Максимова пояснила о симптомах повышенного сахара в крови. Она призвала обратить внимание на легкую мышечную слабость.
Существуют определенные признаки, свидетельствующие о переизбытке глюкозы в организме. Самыми распространенными из них являются потливость, учащенное сердцебиение, дрожь по телу. Если говорить о самом раннем этапе развития сахарного диабета, то необходимо обратить внимание на присутствие легкой мышечной боли.

Неприятные ощущения могут давать о себе знать очень часто. Если они появляются на регулярной основе, страдает нервная система. В частности, повышается уровень тревожности, человек становится эмоционально неустойчивы. Часто наблюдаются головные боли, пациент плачет без повода.

На повышенный уровень сахара в крови указывают частые ночные мочеиспускания. В данном случае речь идет об эффекте глюкозы, которая перетягивает на себя жидкость. Количество последней в разы увеличивается в сосудистом русле. В результате начинает осуществляться нагрузка на сердечно-сосудистую систему, страдают почки.

Распространенными симптомами диабета считаются постоянное чувство голода, сухость во рту, кожный зуд, резкое снижение веса. При поражении нервных волокон появляются онемение в конечностях и покалывание, пишет портал Newinform.



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