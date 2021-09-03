 

Названы фрукты и ягоды с низким содержанием углеводов

03.09.2021, 20:58, Разное
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Названы фрукты и ягоды, которые содержат небольшое количество углеводов. Включение их в рацион позволит сохранить фигуру, поддерживать нормальный уровень сахара в крови и укрепить здоровье.
Клубника
100 грамм ягод содержат в себе 41 калорию и семь с половиной граммов углеводов. Также клубника богата антиоксидантом – эллаговой кислотой. Она способствует защите от рака и предотвращает заболевания сердца. Ягоды богаты витамином С, кремнием, калием, марганцем. Употребление клубники также не приводит к увеличению уровня сахара в крови, так как она является ягодой с низким гликемическим индексом.
Арбуз
В 100 граммах на 90% состоящей из воды ягоды содержится 27 калорий и пять с половиной граммов углеводов. Употребление арбуза способствует поддержанию фигуры, снижает давление и устраняет мышечную боль после тренировок. Также ягода является идеальным спасением от обезвоживания.
Персики и нектарины
В одном плоде среднего размера содержится 15 граммов углеводов и 50 калорий. Персики и нектарины относятся к фруктам с низким гликемическим индексом. Диабетики могут включать их в рацион, так как это не отразится на уровне сахара в крови. Фрукты насыщают организм витамином Е, антиоксидантами и ниацином.
Яблоки
Если человек употребляет 100 граммов фрукта, в которых содержится девять с половиной граммов углеводов и 47 калорий, то его организм получает витамин С, железо, калий, пребиотики. Все это положительно сказывается на работе ЖКТ, иммунной и нервной системах.
Грейпфруты
Данный вид цитрусовых схож с арбузом, так как является одним из самых низкокалорийных. В 100 граммах содержится шесть с половиной граммов углеводов и 35 калорий. Плод насыщает организм витамином С, кремнием, калием. Два последних вещества способствуют укреплению костей, волос, кожи, ногтей и суставов.

Источник: ridus-ru.turbopages.org



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