 

Политолог Суздальцев заявил о “профессиональной подпольной войне” против Лукашенко

03.09.2021, 20:54, Разное
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Недавно белорусские “Киберпартизаны” сообщили, что взломали базу данных республиканского МВД и получили информацию о сотрудниках. Таким образом оппозиционная организация якобы борется с действующим политическим режимом. Политолог Андрей Суздальцев считает, что они занимаются в основном “болтовней и самопиаром”. Меж тем, по мнению, эксперта, в Белоруссии, действительно, идет “профессиональная подпольная война” против Александра Лукашенко.

Суздальцев подчеркнул, что “реальное подполье” сейчас изолировано от оппозиционеров в эмиграции и не может получать финансирования из зарубежных стран. Он добавил, что “минское подполье оказалось во многом обезглавлено” после прошлогодних массовых арестов.

Суздальцев заявил, что “профессиональная подпольная война” все же продолжается и нельзя считать, что президент Лукашенко победил. Эксперт считает, что наиболее радикальные представители сопротивления действуют “вне досягаемости силовиков”.

По мнению политолога, даже если белорусскому режиму удастся решить эту проблему, то он ничего не сможет сделать с протестным потенциалом граждан. Суздальцев подчеркнул, что сейчас Лукашенко “балансирует на грани роковых ошибок” и его действия могут привести к мгновенной мобилизации представителей сопротивления.



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