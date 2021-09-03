 

Польша вводит чрезвычайное положение из-за провокаций режима Лукашенко

03.09.2021, 20:54, Разное
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Активное противостояние стран Евросоюза против действующего политического режима Белоруссии усиливается с каждым днем. В ЕС заявляют, что президент Александра Лукашенко ведет чуть ли не гибридную войну, организовывая проход нелегальных мигрантов через белорусскую границу в соседние государства. В этой связи, Польша вводит чрезвычайное положение.

Указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией уже подписал президент Польши Анджей Дуда. Документ направлен в парламент страны для дальнейшего рассмотрения. Ранее с таким предложением к главе государства обратился премьер министр Матеуш Моравецкий.

Председатель польского правительства не стал стесняться в выражениях. Комментируя историю с нарастающим миграционным кризисом, политик прямо заявил, что режим Лукашенко организовывает провокации. Он обвинил белорусские власти в “агрессивной деятельности” на границе.

Отметим, что если Сейм Польши одобрит решение президента, то на участках границы с Белоруссию будет введен режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней. Премьер-министр считает, что это позволит обеспечить “качество охраны границы”.

Примечательно, что ЧП в Польше не вводилось уже 30 лет. Нынешнее решение затронет более 150 населенных пунктов, где, в том числе, будет ограничена деятельность местных жителей.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе стран ЕС. Политик обещала взять эту проблему под личный контроль.



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