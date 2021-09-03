Мнение: Щипцы в поле

Обсуждая вчера женщин-с-часиками, мы коснулись очень важной темы, которая куда шире темы женских часиков и женской инициативы.

Это тема полевых щипцов, и таким образом мы будем называть те щипцы, которые появляются в результате обстоятельств, а не в результате жадности человека и его плохих границ.

Про второе мы говорим “щипцы в руке”, “достал щипцы”, “тянула щипцами” и так далее, то есть из контекста понятно, что человек пользуется щипцами по собственной воле, даже если не осознает, что давит.

А вот тикающие часики и некоторые другие примеры, которые вы приводили в комментариях, не зависят от воли человека. Косвенно он может быть причастен к появлению этих щипцов, но не всегда. Например, в случае болезни или другой подобной беды, человек не виноват в случившемся или виноват только частично, но для его партнеров щипцы все равно есть.

Щипцы – это инструмент принуждения, инструмент давления.

Если человек не виноват в своем ущербе, он получает куда больше сочувствия и даже симпатии, однако щипцы это не уменьшает, а часто даже увеличивает. Вы знаете, что можете спокойно отказаться дать в долг приятелю, который пропил свои деньги, но если его обокрали, вам очень сложно ему отказать. Вы чувствуете себя обязанным предложить помощь, даже если вам совсем не хочется расставаться с деньгами. Щипцы во втором случае больше. Вы можете называть их чувством долга, но выполнение настоящего долга не должно вызывать сомнений и страданий, долг должен выполняться с готовностью, если вы осознаете это как свой долг. А вот если вы не уверены, долг ли это, ваш ли долг, да и что, вообще, такое “долг”, значит вы качаетесь под щипцами и соизмеряете уровень дискомфорта в случае согласия и в случае отказа. Приятель лично может вас вообще не щипцевать, не просить у вас ничего, вы просто оказались в курсе его проблемы, и эта его проблема для вас – полевые щипцы.

Полевые щипцы – это щипцы, которые возникают рядом с фигурой человека в силу обстоятельств, требующих от его партнера вложений.

Раньше мы говорили о внутренних щипцах, это может выглядеть похоже, но по сути – другое.

Внутренние щипцы часто не связаны ни с каким обстоятельствами и бывают они только у людей с плохими границами. Такой человек может считать себя должным даже тогда, когда дело вообще его не касается и когда в его помощи не нуждаются. Человек с внутренними щипцами – невротик. Ему сложно увидеть, где его границы, где круг его ответственности, поэтому он чувствует постоянное давление на него, постоянный страх наказаний за отказ подчиняться давлению.

Многие напрасно думают, что такой невротик со внутренними щипцами – это совестливый и участливый человек, который может быть вреден себе, но полезен людям.

На самом деле нет.

То, что невротик постоянно чувствует давление щипцов и боится, совсем не означает, что он ответственно ко всему относится. Обычно он только и занят тем, что сопротивляется мнимым щипцам и обороняется против них, воюет с ними. На это уходят все силы, а круга своей ответственности он не видит и реальный свой долг не выполняет, ему не до этого.

Невротики бывают очень агрессивны, потому что им как-то нужно защищать свою утекающую энергию от посягательства “людишек” и “общества”, от тех самых внутренних щипцов, которых к ним никто не протягивает.

Вчера, например, сотня невротичных женщин ринулись ко мне в Инстаграм, чтобы оказать сопротивление щипцам, которые им померещились в моем посте. Они гневно писали, что они лично никому не должны рожать и я не имею никакого права их заставлять.

Мне не хотелось бы, что все эти женщины родили кого-то лично мне. Мне не нужны их дети, хотя я и люблю детей.

Лично мне было бы удобней, если бы женщины рожали поменьше. Для моей маленькой дочки освободилось бы место в лучший детский сад, куда очередь началась еще до ее рождения, а моему взрослому сыну было бы легко поступить в аспирантуру на бюджет, если бы детей и молодых людей было поменьше. Мы с Гретой Тунберг считаем, что планета скорее перенаселена, чем наоборот, особенно нерезиновые крупные города.

Как индивида меня вполне устраивают чайлдфри, но как психолог я вынуждена забыть о своем эгоизме и думать о выгоде других индивидов. Как психолог я понимаю, что такое отсутствующий ресурс семьи и как разрушительно это сказывается на общем состоянии человека, особенно во вторую половину жизни, после достижения им зрелости. А как социологу мне понятно, что такое искаженные социальные установки и к каким тяжелым последствиям в обществе они приводят.

Не будь я психологом, я, возможно, считала бы, что каждый человек сам решает, как проводить время и никакие гендеры, часики, правила и нормы ему не указ. Однако, я – психолог и хорошо понимаю, что “решает” человек каждый день разное, “решения” его зависят от того, на чем залип его фокус, и примущественная часть решений принимается за него. Чтобы человек принимал решения, выгодные сейчас и полезные в перспективе, он должен обладать устойчивостью и возможностью оценить выгоды и перспективы. У человека должна быть хорошая рефлексия, чтобы он знал, чего он хочет и мог разобраться в хаосе ощущений. Пока ничего этого нет, человек страдает, ищет избавления от страданий, но находит новые страдания.

Моя работа – описывать пути выхода из энергетического тупика, а все эти пути лежат через адаптацию индивида к социуму, через гармонию человека со средой. Энергия поступает из среды к индивиду. Не только через пищу и воздух поступает энергия, но и через социальное взаимодействие, через систему связей с ресурсами. Поэтому нормы и правила среды – главное, что нужно понять и принять, если хочется стать устойчивым, уверенным и счастливым.

Возвращаясь к внутренним щипцам. Внутренние щипцы – это когда человек ощущает, что его некто или нечто принуждают к тому, чего он сам делать не хочет. Щипцы называются внутренними, потому что извне их нет, человек сам решил, что кто-то его заставляет, а на самом деле к нему лично никто не обращается.

Распространенный пример внутренних щипцов, который мы часто видим в письмах, это страх онегина обидеть женщину отказом. Он может отказать спокойно и вежливо, но считает, что произойдет что-то страшное, и поэтому заставляет себя преодолеть нежелание. Женщина не щипцует его, она и сама может быть не уверена в своем желании, “общество” тоже не заставляет его соглашаться на отношения именно с этой женщиной, но онегину кажется, что его обязывают и в нем зреет внутренний бунт. Этот бунт может проявляться психосоматически, внезапно падает иммунитет и начинается ОРЗ. Вы часто видите в письмах, что онегины вдруг заболевают, договорившись встретиться с девушкой. У них обостряется депрессия или ПА. Потенция отказывается поддаваться щипцам еще чаще и иногда наотрез. Онегины реже, чем женщины-с-часиками, но тоже жалуются, что общество на них давит. На самом деле никому не мешают одинокие задроты, им самим хочется быть не хуже других, хочется получить максимум от среды, хочется вызывать у окружающих одобрение, а любое социальное одобрение связано с прокачкой ресурсов.

Чайлдфри потому и злятся на “стереотипы”, что хотят, чтобы окружающие смотрели на них с умильной улыбкой, как на женщину с младенцем на руках. Им хочется получать прибыль от всех ресурсов, не занимаясь этими ресурсами. Это как если бы бездельник, лежащий на диване, хотел бы выглядеть таким же привлекательным, как пропадающие в спортзале, и таким же популярным, как те, кто делают шоу.

Я хочу донести “чайлдфри”, которые зачем-то читают мой блог, что ресурс семьи является основным, обойти его очень сложно, быть успешным и хорошо адаптированным без него невозможно, вытеснять это какое-то время можно, но за счет большого количества энергия, а иначе будет накрывать. Поэтому выгодней отрефлексировать свои потребности и страхи до того, как поезд уйдет. А истерика – верный признак того, что проблема вас лично касается. Иначе бурной эмоциональной реакции не будет, тем более в ответ на общеизвестные, старые как мир истины, что дети – это хорошо и приятно.

Еще в самом первом памятнике человеческой письменности богиня Сидури, хозяйка богов, живущая на краю земли и в начале неба, назвала Гильгамешу главные человеческие блага: есть, пить, смеяться, обнимать любимого и “глядеть, как ручка ребенка держит твою руку”.

То есть внутренние щипцы чайлдфри в данном случае – это ощущение, что их хотят заставить делать то, чего они не хотят. А на самом деле их никто не заставляет, но им боязно отказаться от такой возможности, от всех бонусов, которые с этим связаны. Стоит осознать свой страх и будет понятно, что они уязвимы для мнения любого прохожего из-за тиканья собственных часиков. Только поэтому от вопросов троллей: “ну когда уже?” так бомбит.

Когда люди спрашивают, как же не реагировать на чужие щипцы, они не видят, что чересчур болезненная реакция говорит о том, что это не чужие щипцы.

Это либо вообще не щипцы, а предложения в границах, либо чужие щипцы задевают внутренние щипцы, а то и целый триггер из психзащит, заставляя корону бомбить.

Например, в примере онегина, который принуждает себя идти на встречу с женщиной и едва не умирает от этого, у женщины может не быть никаких щипцов, а могут и быть. В любом случае онегина ломает так не из-за щипцов женщины, а из-за внутренних щипцов. Он не может отделить свой страх остаться одиноким от страха идти на свидание именно с этой не очень симпатичной ему женщиной. И ему кажется, что это она заставляет его идти при поддержки общества, которое давит на него вместе с ней. Если бы онегин осознал свой страх, он бы увидел, что ему самому хочется быть успешным, состоявшимся не только в работе, хочется иметь ресурс семьи, ресурсы любви и секса. Но данная конкретная женщина ему не очень нравится или внушает страх из-за возможной резкости и требовательности. Ему было бы легче отрефлексировать, в чем дело, и разобраться со всем спокойно.

Если вы хотите разруливать сложные ситуации, свои и даже чужие, вы должны запомнить, что причины внутренних проблем не надо искать снаружи.

Среда подкидывает обстоятельства и условия, а сильная личность должна ориентироваться в этих условиях так, чтобы чувствовать себя хорошо или нормально.

Если вы видите человека, который жалуется, что на него давят, или сами являетесь таким человеком, главная задача – поправить локус контроля. Поправить локус – это значит искать избавления от страданий через изменения своего поведения и своих установок, а не через других людей. Для начала надо осознать свои страхи и желания, возможно закрученные в противоречивый ком. Нужно расплести этот ком противоречий, выяснить, что доставляет мучения, выбрать то, с чем можно работать, что можно менять, а все остальное принять как условия.

Вот и вся работа.

С щипцами в поле то же самое. Нужно увидеть, что в силу обстоятельств с вами связаны какие-то щипцы, то есть какое-то принуждение человека к действиям в вашу пользу. Это нужно принять без бомбежки, просто как условие, от которого вы не можете избавиться совсем. И дальше надо увидеть, как компенсировать эти щипцы, хоть и не ваши, но связанные с вами, чтобы выиграть значимость и вернуть в отношения спонтанность. Не увидев щипцы, их не компенсируешь.

Оба вчерашних поста, и про часики, и про инициативу, были о главном правиле: не прятать голову в песок, не думать, что если вы о чем-то не говорите, этого нет и этого не видно. Если женщине 35+, по ней и так все понятно про часики. То есть щипцы в поле не надо отрицать и суетливо кутать и прятать. С ними нужно согласиться. Для этого придется снять корону, что вы приз независимо от обстоятельств. И дальше уже можно разумно и красиво действовать в этих условиях, не накручивая вокруг полевых щипцов колючей проволоки, не превращая их в изуверский инструмент.

То же самое касается женской инициативы по поводу брака. Что толку делать вид, что вы не хотите замуж, если это очевидно и написано у вас на лбу? Стоит честно говорить об этом, но не превращать это в акт греческой трагедии и допрос в гестапо, не требовать моментального согласия, не назначать санкции. Щипцы желательно уменьшить, а не вырастить. Не надо чувствовать себя раздавленной из-за признания в том, что и так было понятно. Для этого тоже придется снять корону, что вы приз. Щипцы в поле от признания их не становятся больше, они становятся меньше. Но дальше их надо компенсировать, одного лишь признания мало.

Про компенсацию щипцов в поле в следующий раз расскажу. Хотите вы еще раз попробуйте.

Но главное, давайте пока разберемся с видами щипцов. Приведите примеры щипцов в поле, просто щипцов и внутренних щипцов.