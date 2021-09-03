Мнение: Рейтинг

В России в июне проводился опрос, целью которого было выяснение отношения людей к введению социальных цифровых рейтингов. Около 40 процентов опрошенных негативно отнеслись к самой идее, полагая, что это лишь ухудшит их положение. Примерно пятая часть ее оценила положительно.

Пока эти опросы носят в целом абстрактный характер, так как социальное рейтингование — это колоссальная по объему и значению программа, которая фактически ломает жизнь каждого человека через колено. Естественно, что оценить ее в совокупности сейчас мало кто в состоянии. Уже поэтому любой опрос на эту тему проходит по принципу «нра»-«не нра» и больше похож на вопрос о доверии к очередной инициативе власти.

Другое дело, что в той или иной форме, но цифровой фашизм станет частью нашей жизни, а социальный рейтинг — весьма важная составная часть этой новой системы (или новой нормальности). Цель социального рейтинга — выявление нелояльных граждан по ряду объективных показателей и поражение их в правах, которые в концлагере будут и так на весьма куцем уровне.

Сам по себе социальный рейтинг — это лишь набор алгоритмов. Инструмент. Весь вопрос, в чьи руках этот инструмент находится и с какими целями его намерены применять. К рейтингу в руках путинского режима вопросов нет — он однозначно будет использоваться для террора и насилия, так как ничего иного режим людям предложить не может. Отсюда и очевидные опасения почти половины опрошенных. Они для себя уже определились — любая инициатива власти несет в себе только вред для них. Пятая часть еще сохраняет иллюзию, что лагерная администрация на стороне заключенных и всей душой им сочувствует. Все-таки бюджеты, вливаемые в пропаганду, хоть и плохонько, но приносят некоторый результат. Треть опрошенных не определилась — собственно, именно они и являются объектом и пропаганды, и террора. Именно их и будут обрабатывать, а так как инструментом обработки является «пандемия» – то нет никаких сомнений, что будет и четвертая, и пятая «волны». Коронавирус будет востребован до тех пор, пока идет деление населения на лояльных и категорически нелояльных. Для которых затем станут применяться иные формы принуждения: либо прямое насилие, либо даже истребление. Ну а что прикажешь делать с людьми, которые хотят остаться людьми? В лагере таким не место.

Социальный рейтинг в том или ином виде — составная часть «новой нормальности», инструмент контроля и насилия в отношении людей. В качестве примера действия такого рейтинга приводится Китай, который занимается этим давно и гораздо раньше и западных, и российских фашистов. Трудно сказать, насколько этот пример корректен — китайская культура очень сильно отличается от привычной нам. Но в целом направление уже понятно — свободы и права конкретных людей будут очень сильно урезаться, и причина этому одна: слишком сложный мир управляется элитами, не способными к управлению сложными социальными субъектами. Отсюда и принудительное упрощение, переход к террористическим методам управления — причем повсеместно. Проще говоря — элиты оказались гораздо глупее того непростого мира, в который они привели нас. А так как выйти и сказать — мы тупые, они не могут, значит, их единственный способ удержать систему под своим контролем — упростить ее до своего уровня.

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