Мнение: Париж замедлился до 30 км/ч, как вывести окупасов и куда платить штрафы

1. В Париже запретили ездить по городу быстрее 30 километров в час. Почесать педаль теперь можно только на кольцевой дороге (до 70 км/ч) и на некоторых сквозных проспектах (до 50 км/ч). Таким образом власти хотят сделать город безопаснее и комфортнее:

https://mag.auto.ru/article/v-parizhe-zapretili-ezdit-bystree-30-kmch/

Разумная мера, на мой взгляд. Скорость передвижения всё равно зависит не от цифр на спидометре, а от пробок, которых при медленном движении станет только меньше.

Вообще, если мы хотим быстрее добираться из точки А в точку Б, надо не увеличивать скорости, а наводить порядок на дорогах. Например, нещадно штрафовать тех, кто объезжает пробки, влезая всюду без очереди — с обочин, из карманов, из неправильного ряда. Большую часть известных мне пробок в Петербурге можно уменьшить или прищучив таких «лайфхакеров», или правильно выставив интервалы на фазах светофора.

2. Читатели пишут:

Пару дней назад общался со знакомой, которая живет в Испании уже 7 лет. Тема окупасов [захватчиков квартир] там, действительно, довольно актуальна. Вот что она рассказала:

Полицейские не советуют их вызывать, если в вашей квартире кто-то поселился. Вызов полиции будет означать вашу осведомлённость о присутствии новых жильцов и лишь «узаконит» их положение. Лучшим способом будет грубое принуждение к выселению. Конечно, есть организации, которые за определённую сумму (например, за 5000 евро) сделают эту работу за вас. Но у местного населения есть мнение, что эти организации сами «наводят» беженцев на пустующие квартиры, обеспечивая себя работой.

Опыт общения с окупасами был и у её знакомого. Он не стал обращаться в полицию, когда обнаружил в своём доме таких гостей. Вместо этого он обратился в муниципалитет и получил разрешение на снос дома. Когда к дому приехала спецтехника и начала работы, дом освободили добровольно.

3. Блогер gaz_v_pol предлагает в комментариях перераспределить некоторые бюджетные доходы между Москвой и регионами:

https://olegmakarenko.ru/2224453.html?thread=820147781#t820147781

Про бюджет Москвы. Рассмотрим такой случай. Альфа-банк из Москвы спамит жителя Сыктывкара, тот пишет жалобу в своё местное УФАС, которое признаёт Альфу виновной в незаконной рекламе. Банк не согласен, идёт в суд. Дело рассматривает сначала суд в Сыктывкаре, потом вторая инстанция — в Кирове. В итоге — штраф для банка 101 тысяча ₽.

В бюджет какого региона идёт этот штраф? Казалось бы естественным, чтобы в бюджет Республики Коми, ведь и пострадавший там, и пыхтели над изучением вопроса там? Увы, нет — в бюджет города Москвы (поскольку именно в этом регионе РФ зарегистрирован Альфа-банк).

Подробности:

Решение УФАС по Республике Коми: https://br.fas.gov.ru/to/komi-ufas-rossii/99c4a52d-d6d3-4e3a-8f5c-909fdd4c8460/

Решение суда в Сыктывкаре по делу А29-4015/2020: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/585c1b07-d321-4a26-80b4-c4f487a00410/04c08e11-85e5-4683-8c57-1f0a42e6e2e4/A29-4015-2020_20200813_Reshenie.pdf

Решение суда второй инстанции в Кирове: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/585c1b07-d321-4a26-80b4-c4f487a00410/8429716f-d7b6-40b6-be2b-1ad9d1cb49ba/A29-4015-2020_20201203_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf

Штраф в Москве: https://moscow.fas.gov.ru/news/18113

Если бы это зависело от меня, я бы изменил правила распределения штрафов (уменьшив долю штрафов, поступающий в федеральный бюджет и увеличив долю регионального и муниципального бюджетов в ситуации, когда пострадавший в регионе, и хлопоты по изучению ситуации тоже были в регионе).