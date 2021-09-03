 

Юлианна Караулова крестила сына в Армении на берегу озера Севан

03.09.2021, 20:42, Разное
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На днях Юлианна Караулова совершила с сыном первый авиаперелет. Многим поклонникам певицы было непонятно, зачем она повезла в путешествие трехмесячного Александра. Оказывается, на то была весомая причина.

Крестины сына

Юлианна улетела в Ереван, чтобы покрестить сына. В своем инстаграм-профиле артистка выложила снимок, сделанный в местном храме. Именно там и покрестили Александра. На переднем плане изображены крестные мама и отец, который держал сына певицы на руках. Сама же Караулова вместе с супругом стояла сзади.

Таинство произошло в живописном месте Армении – на берегу озера Севан. Оно расположено на высоте почти в два километра и залегает в чаше гор. Наверняка Юлианна крестила сына в этом храме не случайно и, возможно, объяснит в будущем собственный выбор.

Стоит отметить, что Караулова не пойдет в декретный отпуск. Женщина практически сразу после рождения сына вернулась к работе. Но бессонные ночи не прошли для нее бесследно. К этому добавились проблемы, возникающие со всеми грудными детьми. Артистка пожаловалась подписчикам, что сильно устала и мечтает об отпуске. Но на отдых сможет отправиться лишь в конце октября.

Кстати, Юлианна уже планирует рождение второго наследника. Теперь певица хочет, чтобы у нее родилась девочка.



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