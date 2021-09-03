Яблоки, бананы и виноград следует сочетать с белками: как есть фрукты, чтобы не повысился уровень сахара в крови

Фрукты должны присутствовать в рационе каждого человека. Ведь они обеспечивают организм необходимым количеством витаминов, антиоксидантов и минералов. Однако фрукты являются источником простого сахара, который не слишком полезен. Как правильно есть продукт, чтобы не увеличивать уровень глюкозы в крови?

Две стороны медали

Согласно рекомендации ВОЗ, человеку необходимо употреблять 400 г овощей и фруктов ежедневно. Но соотношение этих продуктов должно быть 4:1. Помимо ценных для организма ингредиентов, фрукты содержат простые сахара. Вещества являются “ускорителями” работы мозга, обеспечивают быстрый прилив сил, повышают продуктивность.

Но нельзя забывать, что у медали две стороны.

Фруктоза, которая содержится в плодах, приводит к повышению концентрации сахара в крови. Ее избыток провоцирует нарушения метаболизма в печени. Он способствует развитию устойчивости к инсулину, диабета, патологий сосудов и сердца. Фруктовый сахар приводит к повышению концентрации мочевой кислоты. Это может спровоцировать подагру. Увеличение концентрации глюкозы в крови также приводит к гормональному дисбалансу, в результате которого человек теряет контроль над аппетитом и набирает лишние килограммы.

Какие фрукты содержат наибольшее количество сахара?

Не стоит отказываться от этого ценного продукта. Ведь плоды содержат множество полезных веществ. Чтобы не вредить здоровью, нужно употреблять продукт в умеренном количестве. И соблюдать некоторые правила. Концентрация сахара в плодах зависит от степени их зрелости. И от вида фрукта.

Наибольшее количество сахара содержится в ананасах, черешне, гранате, бананах, сливах, манго, инжире и винограде. Меньше фруктозы в малине, лайме, ежевике, землянике, грейпфруте, клубнике, лимоне, крыжовнике, чернике, смородине, персиках, яблоках.

Правила употребления

Чтобы не повышать уровень сахара в крови, надо соблюдать такие рекомендации:

Есть фрукты небольшими порцями, желательно в первой половине дня. В это время пищеварительные ферменты наиболее активны. Употреблять фрукты поздно вечером не следует. Они содержат вещества, которые во время ночного отдыха превращаются в жир и приводят к лишним килограммам.Плоды лучше употреблять в сыром виде. При этом концентрация глюкозы повышается медленнее. В организм поступают пищевые волокна. Они замедляют процесс распада сахара в области кишечника и его поступление в кровь. И позволяют сохранить чувство сытости на долгое время.Яблоки, виноград и бананы следует сочетать с белками. Или комбинировать их со сложными углеводами. Например, сделать салат с орехами, овсяной крупой, семенами тыквы либо подсолнечника. Или приготовить коктейль из фруктов с несладким йогуртом. Полезным дополнением являются липиды, например, арахисовое либо миндальное масло.Продуктом, который не приводит к повышению уровня глюкозы в крови, является авокадо. Он содержит множество ценных веществ: ненасыщенные жирные кислоты, бета-каротин, клетчатку, лютеин, калий, витамин С.

Соблюдая правила употребления фруктов, можно наслаждаться их вкусом и пользой.

И существенно уменьшить негативное влияние сахара на организм.