Неудачница – Личное мнение
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Бузова взяла интервью у итальянской рок-группы Måneskin, и Собчак от этого бомбануло.
Фото: Соцсети
Бомбануло настолько, что несчастная Ксюшадь надристала истеричный пост с жалким призывом к своим подписчикам устроить набег на Инстаграм музыкантов.
Почему бомбит у Ксюшади? Давайте разбираться.
Собчак надеялась, что итальянцы дадут интервью ей. Те в последний момент её вежливо послали и позвали интервьюером Бузову.
Вот что пишет Собчак:
Уважаемые музыканты! У вас чудовищный менеджмент, который делает из вас каких-то ряженных кукол с ушанками. К вам пригнали журналистов, которые задают вам вопросы про БОРЩ, ШАМПУНЬ и одинаковые татуировки.
Самой же Собчак, считающей себя серьёзной журналисткой, хотелось поговорить про — цитирую! — «феминизм, гендерфлюидность, мультикультуризм, толерантность, равенство». Ей кажется, что её послали из-за острых вопросов, которые она хотела задать музыкантам.
Ксюшадь, окстись.
Тебе предпочли Бузову не потому, что ты — серьёзный журналист, подвергающийся гонениям в стране, где, как ты выражаешься, «журналистику душат и уничтожают», а потому что ты — неудачница.
Бузова успешнее и популярнее тебя. Именно поэтому её позвали разговаривать успешными музыкантами, а тебя вести юбилей инстамарафонщицы. Так выглядит правда.
И бомбит тебя, Ксюш, только лишь потому, что по твоей кривой логике какая-то Бузова посмела тебя обскакать.
То, что ты сотворила со своей жизнью, я иначе, чем адским просёром со свистом назвать, ты уж прости, никак не могу.
Бузова родилась в простой семье. У неё в квартире стоял унылый советский диван, а на стене висел ковёр, как у всех нас. У тебя же в доме было красиво-дорого-бохато. Даже камин был, кажется. И очень много комнат.
Фото: Соцсети
У Бузовых всё было очень просто, а у Собчаков — ничуть не хуже, чем у арестованного полковника Сафронова.
Фото: Соцсети
Двадцать лет назад Бузова пришла рядовой участницей на Дом 2, где мэрская дочка восседала альфа-самкой.
Пока гОленька заселялась в домик с Третьяковым и ходила на стройку бараков, Ксюшадь встречалась с миллионером Шустровичем и посещала мероприятия с президентом Путиным.
Фото: Соцсети
Стартовые возможности у Собчак были такими, что ни мне, ни вам, ни Бузовой они и не снились.
Бузова, которая в юности мыла полы в подъезде, обскакала мэрскую дочку, которую возили под охраной в лицей, которая ни в чём не знала отказа и с детства каталась как сыр в масле.
Раньше Ксюшадь сидела по правую руку от президента Путина. Теперь стоит по правую руку от инстамарафонщицы, подрабатывая у неё на юбилее тамадой.
Фото: Соцсети
Дочь вдовы, которую когда-то пожалел лично Путин, теперь кривляется петрушкой за деньги на свадьбе у Моргенштерна.
Фото: Соцсети
Собчак — неудачница.
Рабоче-крестьянская Бузова оказалась успешнее, востребованнее и популярнее чванливой принцески Собчак. Оттого Собчак и бомбит.
Дальше будет хуже. Дальше сенатор-мама выйдет на пенсию, и драгоценный Костя сразу же подаст на развод.
А, вообще, зависть — плохое чувство.
Кому завидуете? Только честно!
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Источник: Лена Миро
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