 

“Я культурная девочка”. Morgenshtern рассказал, как стал “Женщиной года”

03.09.2021, 20:32, Новости дня
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По словам 23-летнего музыканта, осенью прошлого года ему хотели вручить премию “Человек года”, но такая номинация ему показалась скучной.

“Была награда какого-то модного журнала – извините, не помню названия – и они меня позвали… Может, никто не знал, но все премии, бл…дь, заранее согласованы. Не только у этого конкретного журнала, а абсолютно все, и даже “Муз-ТВ”, прикиньте. И они мне пишут, типа: “Мы хотим вас наградить как “Человека года”. Ну скучная какая-то х…йня. Давайте “Женщина года” – и я разъ…бу”, – заявил рэпер.

ВИДЕОВидео: МУЗ-ТВ / YouTube

Он добавил, что вышел на сцену получать премию в женском наряде.

“Вышел в платье туда, в шляпе и получил “Женщину года”, – рассказал Morgenshtern. На уточняющий вопрос, были ли на нем надеты колготки или чулки, певец ответил: “Нет-нет. В шляпе. Я же культурная девочка”.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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