 

Лучшие индийские фильмы. Топ-10 новинок

03.09.2021, 20:32, Новости дня
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1. Музыкальная мелодрама “Уличный танцор” (2020) о жизни влюбленных друг в друга танцоров. Главные роли в фильме исполнили Варун Дхаван и Шрадда Капур. 

2. Боевик “Бунтарь 3” (2020) о судьбе двух братьев Викрама и Ронни. Главные роли исполнили Тайгер Шрофф, Ритеш Дешмукх, Шрадха Капур.

3. Драма “Брызги” (2020) рассказывает о жизни девушки по имени Лашки, которой облили лицо кислотой. Главные роли в картине исполнили Дипика Падукон, Викрант Мэсси.

4. Фильм “Никто не сравнится с тобой” (2020) о судьбе военного с жестоким характером, который внезапно должен жениться. Главные роли исполнили Махеш Бабу, Рашмика Манданна.

5. Семейная драма “Пощечина” (2020) о жизни девушки по имени Амирта, брак которой рушится из-за рукоприкладства супруга. Главные роли в картине сыграли Таапси Панну, Паваил Гулати, Кумуд Мишра.

6. Фильм “Прощание” (2020) рассказывает о судьбе влюбленной пары, столкнувшейся с серьезными проблемами. Главные роли исполнили Видьют Джамвал, Шивалека Оберой, Анну Капур.

7. Фильм “Белый тигр” (2020) является адаптацией одноименного романа индийского писателя Аравинда Адиги. Главный герой по имени Балрам родился в бедном индийском квартале, но мечтает о богатой жизни. Главные роли в картине сыграли Адарш Гурав, Раджкумар Рао, Приянка Чопра.

8. Комедия-боевик “Чемодан удачи” (2020) рассказывает о парне, который, столкнувшись с финансовыми трудностями, внезапно находит то, что указано в названии фильма. Главные роли сыграли Кунал Кхему, Расика Дагал, Гайрадж Рао.

9. Исторический фильм “Танаджи: Невоспетый воин” (2020) показывает события, происходившие в XVII веке в период монгольского вторжения в Индию. Главные роли в картине сыграли Аджай Девган, Саиф Али Кхан, Шарад Келкар. 

10. Индийский боевик “Бродяга” (2020) рассказывает о судьбе трех киллеров, один из которых благодаря возлюбленной хочет изменить жизнь. Главные роли сыграли Адитья Рой Капур, Анил Капур, Диша Патани.

ВИДЕОВидео: СКАЙМОД / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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