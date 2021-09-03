 

В Украине в ДТП ежегодно гибнет около 160 детей – глава МВД

03.09.2021, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 160 детей каждый год гибнут в авариях, добавил министр.

Он посетил интеррактивное занятие, посвященное правилам дорожного движения и безопасности на дорогах, в киевской специализированной школе №15.

“Внимательность на дороге, правильный переход дороги в установленном месте, использование ремней безопасности – эти простые базовые правила позволяют избежать участникам дорожного движения сложных ситуаций”, – сказал глава МВД.

В ведомстве сообщили, что с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны проведут такие интерактивные занятия для школьников в рамках всеукраинской акции министерства “День знаний”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Андрусив: Можно ожидать, что 2021 год пройдет в попытках ОП найти баланс между олигархами и убедить их в выгодности действующей власти

02.07 / Во Франции жандармы “поймали” плюшевую пантеру, “разгуливающую” по берегу реки

17.11 / Ветеран спецназа ФСБ: Поправки к закону о митингах позволят противостоять майданным технологиям

07.03 / В ЕС призвали использовать «Северный поток – 2» для давления на Москву

19.04 / Шепелев обнародовал имя новорожденного сына

25.06 / Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета

21.10 / Минюст США подал в суд на Google из-за монополии на рынке поисковиков

09.02 / Миронов анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций

11.08 / Парламент Белоруссии осудил попытку дестабилизации в стране

25.10 / Мнения: Престиж ООН вернет только новая холодная война

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика