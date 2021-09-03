В Украине в ДТП ежегодно гибнет около 160 детей – глава МВД

Около 160 детей каждый год гибнут в авариях, добавил министр.

Он посетил интеррактивное занятие, посвященное правилам дорожного движения и безопасности на дорогах, в киевской специализированной школе №15.

“Внимательность на дороге, правильный переход дороги в установленном месте, использование ремней безопасности – эти простые базовые правила позволяют избежать участникам дорожного движения сложных ситуаций”, – сказал глава МВД.

В ведомстве сообщили, что с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны проведут такие интерактивные занятия для школьников в рамках всеукраинской акции министерства “День знаний”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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