 

Офис омбудсмена напомнил о Конституции мэру Ивано-Франковска, угрожавшему увольнениями непривитым от COVID-19

03.09.2021, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Во время мониторинга социальной сети Facebook Уполномоченным ВРУ по правам человека было обнаружено сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы, а в случае отказа от прививки, по его словам, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия, в частности, увольнение”, – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что “с целью “недопущения нарушения конституционных прав сотрудников” Марцинкиву направили письмо, “в котором подчеркивается обязательность соблюдения Конституции и законов Украины”.

Статья 43 Конституции Украины, в частности, гарантирует право на труд и защиту от незаконного увольнения, подчеркнули в ведомстве.

“Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины […] от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодекс законов о труде Украины запрещает любую дискриминацию в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается”, – заявила Денисова.

31 августа в Facebook Марцинкив написал, что сотрудники исполкома горсовета “должны быть 100% вакцинированы”. “Единственная “отмазка” – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится, не нравится – мы пример для всех. Не хотите прививаться – заявление на увольнение. Иначе будут депремирование и сокращения”, – заявил мэр. На выполнение распоряжения мэр дал две недели.

Контекст:

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 3 сентября в Украине от коронавируса вакцинированы 5,5 млн человек, из которых 4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

В Ивано-Франковской области, по информации Минздрава, сделали 222 тыс. прививок от коронавируса. Согласно данным Государственной службы статистики, население региона составляет 1,36 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / “Настроение хорошее”. Труханов выздоровел от COVID-19

11.12 / “Дай бог, чтобы в Дубае не приняли какие-то законы, как у нас”. Лолита в новогоднюю ночь выступит в ОАЭ

30.01 / Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной – Зеленский

25.07 / Турчинов о Крыме: Если Зеленский решит наступать, я буду в первых рядах штурмового батальона

02.05 / Прокуратура США просит более сурового приговора для обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда

18.01 / За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие – штаб ООС

03.01 / Антивирус Dr.Web установят на смартфоны Huawei и Honor

30.07 / На авиабазе Хмеймим в Сирии началась ревакцинация военнослужащих

19.03 / Сделка с Турцией так и не решила миграционную проблему ЕС

03.07 / Стали известны фигуранты дела о мошенничестве в Минобре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика