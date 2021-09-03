Мнение: Дискриминация национальных языков

Всегда был противником несильного насаждения татарского языка в школах Татарстана. Нетатары не должны в обязательном порядке учить татарский язык. Это их право, а не обязанность. Но если ты государственный или муниципальный служащий, если ты депутат местного парламента или собрался представлять интересы жителей Татарстана в Госдуме, то знать татарский язык обязан. В этом у меня нет ни малейшего сомнения.

Вчера у меня, как кандидата в депутаты Госдумы, было время, выделенное для выступление на «Радио Татарстан» (это филиал ВГТРК). Лишенный возможности выступить в прямом эфире, предоставил на радио запись своего выступления. На татарском языке. Какого же было мое удивление, когда мне предложили представить перевод выступления на русский язык. При этом «надлежащим образом заверенный»…

Оказалось это требование содержится в пункте 3.2.11 типового многостраничного договора, который Москва разослала всем региональным филиалам. И в Татарстан, и в Башкирию, и в Чечню, и в Ингушетию…

Очень удивился. «Радио Татарстан» вещает на территории Татарстана. В республике два официальных языка. Русский и татарский. Оба языка обладают равными правами. Если какие-то телепузики в Москве хотят знать, о чем говорит выступающий на татарском языке, озадачьте переводом своих сотрудников. Но не требуйте этого от выступающего. И не вписывайте в договор пункт, попахивающий как минимум дискриминацией, а то и геноцидом национальных языков.

Поразительно, что никто из кандидатов и действующих депутатов Госдумы (среди которых есть и татары) не возмутился этим пунктом договора, явно дискриминирующим татарский язык. Это потому что им плевать на татарский язык?

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