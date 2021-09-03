Мнение: Лечащий врач убивает

Один из многих охренительных текстов в ФБ. Но поразительно и то, насколько много людей не в состоянии понять, что лечить здорового человека – это то же самое, что убивать. В данном примере заключенную ковидария спасло только то, что она – гражданка Франции…

“Elvira Dubois-Ilina:

Напишу о своем недавнем четырнадцатидневном медико-санитарном заключении в ковидном центре. Конечно, вы спросите: а зачем ты туда (т.е. в “скорую”) обратилась вообще? В ответ у меня автоматически включается «а потому что дура, дура, дура…»

Скажу для начала, что вообще я росла типичным советским ребенком, залеченным регулярными диспансеризациями, с первого по четвертый класс проведшим в туберкулезном детском санатории, поэтому наш традиционный медицинский тоталитаризм мне привычен и вполне переносим. Все эти уколы, тихие часы, градусники, процедуры – все принималось мною (и в детстве, и позже) безропотно и я даже находила в этом вполне конкретный смысл.

Но сегодня, в связи с появлением Страшного Бога Ковида, все поменялось. Государственная медицина превратилась в бесчеловечную техно-медицинскую индустрию, а человек при этом абсолютно, тотально и безвозвратно объективирован.

Если раньше государство, изрядно помучив и все-таки как-никак подлатав своего гражданина – не без любовного садизма – в конце концов отпускало его домой, до следующего раза, то теперь все стало иначе. Больница, трансформировавшись в ковидарий, поменяла свою функцию по отношению к человеку и стала карательной структурой.

Гражданин, поступающий с презумпцией ковида – и даже если ковид его не подтвердится – поражен во всех правах, превращен в объект бесконечных медицинских манипуляций и лишен статуса человеческого существа, то есть возможности свободного волеизъявления. Малейшая попытка сопротивления подавляется. Человек перестает принадлежать самому себе, он принадлежит Высшей Цели Истребления Ковида в его организме. В его тело вливается страшное количество препаратов, его колют во все мыслимые места, берут все мыслимые анализы, измеряют в цифрах все виды жизнедеятельности организма. И это длится долго, очень долго. Если ковид не обнаруживается, его будут искать долго и упорно. Если ковид обнаруживается сразу, его наличие постараются подтвердить много раз. Ведь дело даже не в самом ковиде, дело в процессе его истребления. Все эти врачи-фанаты и сумасшедшие зав. отделениями, обходящие утром, в обед и вечером своих ковидо-больных, охвачены сознанием того, что делают огромное дело – они спасают население от страшного стихийного бедствия. Они спасают, спасают и спасают. Скептиков запугивают и шантажируют – «Туда (на небо) берут всех!» Не далее как пять дней назад мне сказали, что у меня будет дыра в легком и мне будут выкачивать гной. Что выписывать меня ни в коем случае нельзя , так как я могу в любой момент упасть на улице и умереть. И это при том, что я упорно показывала положительную динамику и зверский аппетит (благодаря тому, что отказалась от антибиотиков и выбрасывала все даваемые мне лекарства). Пришлось также проявить характер и отказаться от от перевода в интенсивную терапию (Зачем? Почему? Никто мне не объяснил. Уж оттуда бы я не скоро выбралась!) Спасибо мужу (попутно доктору мед. наук, 35 лет частной практики, который из далекой Франции объяснял мне (а я пыталась передать это моей сумасшедшей врачихе), что нет совершенно никакого повода сходить с ума (так называемые «плохие анализы») и чтобы мне как можно скорее отменили все это безумие и обеспечили такие элементарные условия для выздоровления, как нормальный сон, питание и прогулки на свежем воздухе. Чтобы мне вернули СВОБОДУ! «Скажи, ты там как в тюрьме?» – беспокоился муж – «Что происходит???»

Я подходила к другим врачам, один из них теоретически признал возможность письменного отказа от лечения, но моя самодурка-зав.отделением всячески лавировала, обещала, терроризировала и шантажировала. То надо было ждать новых анализов (а они в больнице могут ухудшиться в любой момент из-за побочных эффектов), то она говорила «вот в понедельник посмотрим», а потом «посмотрим в четверг» и т.д.

Два раза я писала отказ от лечения, но мне официально заявили, что из ковидария отпускают только при наличии «хороших анализов» и двух отрицательных ПЦР-тестов (чуть ли не с недельным интервалом!)

И что если я попытаюсь самовольно уйти, они могут вызвать милицию.

Я думаю, что смогла покинуть ковидарий благодаря тому, что: а) выздоровела, б) выздоровела благодаря отказу от антибиотиков, иначе заработала бы серьезную побочку. Сумасшедшая лечащая врачиха не согнула меня в рог, так как я была необычным случаем бунта на корабле и время от времени нарочно вставляла во всеуслышание «я гражданка Франции», «мой муж доктор мед. наук считает…» и т.д. Поэтому медсестры легко принимали мои отказы от уколов.

Когда я уходила, все мои три товарки по палате лежали под капельницей с антибиотиками. У всех трех пошла уже третья неделя, причем с нормальной температурой, экг, давлением и т.д., а у одной молодой женщины все три пцр-теста были отрицательными! И при этом самодурка тестировала на ней уже третий антибиотик.

Вспоминаю этих бедных женщин каждый день. Господи, помоги им выжить”.

Воистину, ничего нет хуже дураков, которые “спасают жизни”. Они тебя убьют – и твоя смерть только ЕЩЕ БОЛЬШЕ укрепит в них ощущение собственной правоты.