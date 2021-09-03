Кириенко подвел итоги второго марафона «Новое Знание»

Просвещение, вложение своих сил и своей души, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению – это одна из самых благородных задач, которая только может существовать. И это стремление должно поощряться. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, подводя итоги II федерального просветительского марафона «Новое Знание».

Сергей Кириенко отметил, что его приятно удивило, как много ребят смотрят трансляции и живо реагируют, присылают свои вопросы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам первого замглавы администрации президента, почти все лекторы просят пересылать им вопросы, и организаторы отправляют их стопками – электронными или бумажными,

«Я разговаривал с большинством просветителей, лекторов, наставников и спрашивал кто с большим эмоциональным воодушевлением выходит из зала: сами ребята или вы? Такой же вопрос задавал и ребятам. И все сходятся в одном – это совместный процесс. Ребята, которые слушают, – они соавторы того, что происходит», – сказал Кириенко.

На полях марафона Российское общество «Знание» объявило о запуске новых проектов – «Лиги Лекторов» и Просветительской премии «Знание.

«Очень важно, чтобы профессия лектора, просветителя, наставника, становилась все более уважаемой, модной и признаваемой. «Лига лекторов» – это ежегодный конкурс для людей, которые хотят попробовать себя в роли лектора и предложить свой проект. Они получат возможность поучиться, подготовить качественную лекцию и снять ее в студиях общества «Знание». Для этого мы запускаем специальный центр обучения», – сообщил первый заместитель руководителя администрации президента.

Сергей Кириенко отметил, что просвещение, вложение своих сил и своей души, передача своих знаний, навыков и опыта подрастающему поколению – это одна из самых благородных задач, которая только может существовать. И это стремление должно поощряться. «Такие люди должны быть известны, и они заслуживают благодарности и от общества, и от государства», – заключил он.

Спикерами марафона стали 150 российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Мероприятия марафона прошли на шести офлайн-площадках в городах России, каждый из которых представил свой тематический трек: Москва – трек «Знание», Санкт-Петербург – «Спорт», Татарстан – «Цифровой мир и Медиа», Владивосток – «Бизнес», Сочи – «Наука и технологии», Нижний Новгород – «История и культура». Трансляции мероприятия набрали более 85 млн просмотров, более 2,5 млн лайков и комментариев.