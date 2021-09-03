США ввели санкции против связанных с иранской разведкой лиц

Соединенные Штаты ввели санкции против четверых человек, которые, по мнению Вашингтона, связаны с иранской разведкой, сообщил американский минфин.

Санкции вводятся в отношении четырех иранцев, связанных с министерством информации (разведки) Ирана, передает ТАСС со ссылкой на сообщение минфина США.

Ранее секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани назвал «угрозой» высказывание американского президента Джо Байдена о том, что США могут прибегнуть к «другим вариантам» решения «проблемы» иранской ядерной программы.