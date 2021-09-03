 

Бывший вице-президент Афганистана Салех опроверг бегство из страны

03.09.2021, 20:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкс – вице-президент Афганистана Амрулла Салех, заявил, что остается в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер, и никуда из страны не уезжал.

«В СМИ появились сообщения о том, что я покинул свою страну, но эти утверждения не соответствуют действительности. Я нахожусь в Панджшере вместе с представителями военного командования и политическими лидерами», – отметил Салех в аудиообращении BBC, передает ТАСС.

По его словам, силы сопротивления «находятся в непростом положении», однако талибам не удалось добиться «какого-либо существенного перевеса» на поле боя. «У талибов, равно как и у нас, есть потери», – добавил политик, обращение которого в своем Twitter опубликовала журналистка телеканала BBC World News Ялда Хаким.

Ранее представитель движения Талибан (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер, источник во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.

До этого стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан. В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.

Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибло более 300 боевиков движения «Талибан».



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