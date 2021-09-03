Объемное исследование подтвердило эффективность масок против COVID-19



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На то, что маски помогают предупредить распространение коронавируса, с момента начала пандемии указывали многие исследования. Большинство из них были лабораторными или наблюдательными. К сожалению наблюдательные исследования не могут точно доказывать, что именно маски являются причиной снижения количества новых случаев болезни в реальной жизни. Дело в том, что они могут не учитывать некоторые факторы, которые могли повлиять на заболеваемость. Поэтому интерпретировать данные об эффекте масок сложно.

Ранее в Дании было проведено исследование, в котором половина участников носила маски, а вторая – нет. В нем участники из обеих групп заражались коронавирусом с почти одинаковой частотой. Однако это исследование было подвергнуто критике со стороны многих ученых.

Новое исследование охватило 600 деревень в Бангладеш, в которых проживали более 350 тысяч взрослых людей. Оно еще не прошло научного рецензирования. Согласно Gizmodo, авторы отправили его на рассмотрение для публикации в журнале Science. Сейчас оно размещено на сайте благотворительной организации Innovations for Poverty Action.

Жителей половины деревень, охваченных исследованием, ученые стимулировали носить медицинские маски с ноября 2020 года по январь 2021 года. Им предоставляли бесплатные маски (двум третям – хирургические, трети – тканевые), некоторые деревни получили материальное поощрение, акцию поддерживали местные лидеры. Во второй части деревень таки меры не принимали. Деревни из разных групп были сопоставимы по количеству и плотности населения, а также другим значимым параметрам.

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К концу исследования в первой группе маски носили 42% жителей, во второй – 13%. В населенных пунктах с высоким уровнем ношения масок за время исследования количество людей с семитомной формой COVID-19 было на 11% ниже, чем в деревнях из контрольной группы. Доля людей с антителами против коронавируса в них была ниже на 9%.

Хирургические маски давали большую защиту, чем тканевые: 12% против 5% сокращения риска появления симптомов COVID-19. Наибольшую пользу «маскировка» дала людям старше 65 лет: при ношении хирургических масок заболеваемость сокращалась на 35%.

Ученые отмечали, что эффект снижения заболеваемости мог быть связан не только с масками. Люди, которые чаще носили их, также были более склонны соблюдать социальную дистанцию. Авторы указывают, что полученные ими результаты дают весомый аргумент против доводов противников обязательного ношения масок, которые заявляют, что маски заставляют людей вести себя более беспечно.

Авторы подчеркивают, что из их исследования нельзя делать вывод, что эффективность масок – 10%. По их мнению, если их будет носить большее количество людей, эффект будет в разы выше. Также они считают, что сейчас, после распространения дельта-варианта коронавируса, ношение масок может дать больше пользы, чем было продемонстрировано в исследовании.