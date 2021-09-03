 

Мнение: В Китае запретили женоподобных мужчин на ТВ

03.09.2021, 20:10, Разное
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В Китае запретили женоподобных мужчин на ТВ

Лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Об этом сообщает Associated Press.
Вместо популярных у молодых людей шоу китайские власти призвали программы «энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру».
Национальная администрация радио и телевидения заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике». Официальные лица обеспокоены, что китайские поп-звезды, берущие пример с южнокорейских и японских знаменитостей, могут подать молодежи дурной пример.
Ранее китайские власти запретили школьникам играть в онлайн-игры больше трех часов в неделю. Запрет направлен на борьбу с подростковой игровой зависимостью.

https://lenta.ru/news/2021/09/03/chinatv/ – цинк

Также председатель Си Цзиньпин призвал к «национальному обновлению» с усилением контроля Коммунистической партии над бизнесом, образованием, культурой и религией в интересах строительства сильного Китая и здорового общества.
Несколько ранее корпорацию "Алибаба" раскулачили на 15 млрд. долларов, которые пойдут на повышение благосостояняи китайского общества.

В общем, китайский НЭП постепенно сворачивают. Впереди борьба за мировую гегемонию.  Рулить же Китаем как и ранее будет компартия, а не китайские миллиардеры, как кто-то мог бы подумать. Как показывает пример "Алибаба", сегодня эти миллиарды есть, а завтра этими миллиардами уже распоряжается КПК. Такая вот система сообщающихся сосудов.

PS. В России если запретить женоподобных мужчин на ТВ и запретить продвигать ненормальную эстетику, большая часть каналов может сразу закрываться.

Источник: Colonel Cassad



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