Мнение: В Китае запретили женоподобных мужчин на ТВ

В Китае запретили женоподобных мужчин на ТВ

Лидер компартии Китая Си Цзиньпин запретил всем вещательным компаниям допускать в эфир женоподобных мужчин. Об этом сообщает Associated Press.

Вместо популярных у молодых людей шоу китайские власти призвали программы «энергично продвигать превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру».

Национальная администрация радио и телевидения заявила, что китайские компании должны «решительно положить конец женоподобным мужчинам и другой ненормальной эстетике». Официальные лица обеспокоены, что китайские поп-звезды, берущие пример с южнокорейских и японских знаменитостей, могут подать молодежи дурной пример.

Ранее китайские власти запретили школьникам играть в онлайн-игры больше трех часов в неделю. Запрет направлен на борьбу с подростковой игровой зависимостью.

https://lenta.ru/news/2021/09/03/chinatv/ – цинк

Также председатель Си Цзиньпин призвал к «национальному обновлению» с усилением контроля Коммунистической партии над бизнесом, образованием, культурой и религией в интересах строительства сильного Китая и здорового общества.

Несколько ранее корпорацию "Алибаба" раскулачили на 15 млрд. долларов, которые пойдут на повышение благосостояняи китайского общества.

В общем, китайский НЭП постепенно сворачивают. Впереди борьба за мировую гегемонию. Рулить же Китаем как и ранее будет компартия, а не китайские миллиардеры, как кто-то мог бы подумать. Как показывает пример "Алибаба", сегодня эти миллиарды есть, а завтра этими миллиардами уже распоряжается КПК. Такая вот система сообщающихся сосудов.

PS. В России если запретить женоподобных мужчин на ТВ и запретить продвигать ненормальную эстетику, большая часть каналов может сразу закрываться.

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