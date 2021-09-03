Сикорский о будущем Польши – не ставить на «разных коней» и не ссориться с Европой

Хотя у РФ нет в отношении Польши никаких территориальных претензий, тем не менее она намерена увести её с Запада и превратить в серую зону, уверен бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В ходе форума, посвящённого будущему Польши, он призвал Варшаву заботиться о своей позиции в рядах ЕС, не ссориться с Германией и не питать иллюзий насчёт особого к ней отношения со стороны США. Ведь они уже едва ли замечают не только Польшу, но и Европу в целом.



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«Геополитические вызовы мира — США, Китай, Россия, ЕС» стали темой беседы в рамках дискуссии о будущем Польши между бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и его супругой американской журналисткой Энн Аппельбаум, пишет портал dziennik.pl.

В самом начале дискуссии Сикорский обратился к жене со словами: «Ну что, надрали вам задницу в Афганистане?». Американская журналистка объяснила, что решение Джо Байдена вывести всех солдат из Афганистана было обусловлено внутриполитическими мотивами и этим шагом президент США явно хотел «угодить американцам». Она также обратила внимание на то, что в американской политике Джо Байден следует курсу изоляционизма, который уже ранее избрали как Барак Обама, так и Дональд Трамп.

Сикорский согласился с супругой и подчеркнул, что своими глазами видел вывод советских войск из Афганистана в 1989 году, но он даже не мог представить, что уход американцев из Афганистана будет куда более унизительным. «После вывода войск СССР из Афганистана кабульский режим продержался ещё три года, а теперь власть продержалась 10 дней. Это наглядно иллюстрирует то, что американская работа в политическом плане была хуже советской. Это было не военное поражение, а политический крах», — констатировал он. По мнению бывшего главы МИД Польши, эта ситуация должна стать серьёзным уроком для поляков — союзников Америки. Более того, то, что произошло с Афганистаном сегодня, уже ранее случалось и с другими союзниками США.



«Напрашивается вопрос: есть ли такие обстоятельства, при которых Соединённые Штаты не будут обеспечивать свои союзнические гарантии в отношении Польши, и что необходимо сделать, чтобы добиться как можно более высокого уровня вероятности выполнения этих обязательств», — заметил он. Сикорский считает, что Польше следует делать свои ставки на «разных коней» и ни в коем случае не вступать в конфликты с партнёрами по ЕС, а также не ухудшать отношения с соседской Германией. Польше необходимо вернуться в ту группу европейских стран, в руках которой сегодня находится власть ЕС.

Он назвал себя сторонником расширения вооружённых сил ЕС, несмотря на небольшой интерес большинства стран ЕС. Военная составляющая ЕС будет только набирать свой вес, потому что кроме российской угрозы назревает и американо-китайский конфликт из-за Тайваня, который точно отвлечёт внимание США от Европы. Более того, политик предлагает распрощаться с иллюзиями насчёт того, что Польша — очень значимая для США страна. «На протяжении всего 19 века Польша не существовала на карте мира, и США как-то справлялись», — с досадой прокомментировал он.

Сикорский уверен, что российско-белорусские учения «Запад» представляют некую угрозу, особенно ввиду концепции нападения на русскоязычное меньшинство и последующее введение российских войск с целью их защиты. Более того, он указывает на возможное применение Россией ядерного оружия над территорией НАТО, которое, даже если не повлечёт за собой жертв, вызовет полный хаос среди западных стран в плане принятия решений и ответных мер. Бывший министр согласен с тем, что Западу понадобилось бы на это как минимум две недели, а за это время русские бы уже добрались до Балтийского моря. «Эта доктрина подразумевает под собой разрешение конфликта путём шокового применения ядерного оружия для урегулирования его на собственных условиях», — пояснил он.

Однако Сикорский полагает, что президент РФ не решится на это, потому что это был бы лишь первый этап конфликта. «Но то, что этот сценарий отрабатывается на учениях, — элемент угрозы, впрочем, как и то, что в Калининграде на месте старых советских ракет большой дальности появились ракеты «Искандер». Их дальность доходит не только до Варшавы, но и до Берлина. И у нас не имеется никакого ответа на них», — добавил он.

В беседе экс-глава МИД также обратил внимание на то, что у РФ нет в отношении Польши никаких территориальных претензий, однако она опасается превращения Украины или Белоруссии в успешные прозападные демократии. Это угроза для российской клептократии, потому что русские тоже могут захотеть пойти этим путём.

Аппельбаум отметила, что РФ поддерживает сепаратистские движения в ЕС, потому что прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что невоенные решения куда более выгодны для неё. «Мы имеем ложное убеждение в том, что мы вакцинированы от российских методов, потому что никто у нас не любит Россию… но им вовсе не нужно, чтобы кто-то любил Россию, им нужен хаос и чтобы мы ненавидели друг друга», — объяснил Сикорский. «Им достаточно убрать Польшу с Запада и перевести её в серую зону. Наше правое крыло уже немного говорит «на русском языке», нападки на ЛГБТ начались в РФ 15 лет назад», — резюмировал он.