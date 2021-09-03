 

Черный чай улучшает умственные способности при выполнении сложных задач

03.09.2021, 20:04, Разное
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Черный чай в ходе выполнения довольно сложных задач способен значительно улучшить умственные способности. К такому выводу пришли исследователи из Пекина.
Результаты проведенного исследования показали, что имеются позитивные стороны в плане улучшения когнитивных способностей человека у привычного чаепития. К тому же у человека увеличивается продолжительность жизни. Черный чай помогает людям решать задачи, но в ходе данного процесса не переутомляться.

В общей сложности в научной работе приняли участие 100 человек. Авторы исследования предложили выполнить задания по ассоциации слов или же разгадать различной степени сложности загадки. Перед началом тестирования каждый испытуемый выпивал чашку черного чая или же просто теплой воды. Оказалось, что с заданиями лучше справились те, кто предпочел первый напиток.

По словам ученых, употребление черного чая способствует более оперативному решению проблем. Когда участникам нужно было перейти ко второму этапу исследования, наблюдалась усталость. Те, кто выпил черный чай, оказались более заинтересованы в решении задач.

Источник: www.popmech.ru



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