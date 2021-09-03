 

Эксперты назвали помогающие блокировать вирусы экстракты растений

03.09.2021, 20:04, Разное
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Эксперты назвали экстракты растений, которые помогают блокировать вирусы. Речь идет о коронавирусе, гриппе и аденовирусе.
Включение в рацион зеленого чая, гранатового сока, сиропа бузины, а также сока черной душицы помогает снижать вирусную нагрузку на организм и бороться с патогенами. Экстракты данных растений способствуют их блокировке и предотвращают их размножение в верхних дыхательных путях. Зеленый чай и гранатовый сок борются с вирусами во всех органах человека, а бузина помогает облегчать общее состояние и ускоряет выздоровление. Также блокирующим эффектом обладает сок рябины.

По словам экспертов, данные экстракты особенно полезны во время пандемии коронавирусной инфекции. Чтобы получить необходимый эффект, стоит употреблять их ежедневно, однако при необходимости лучше проконсультироваться с врачом, не занимаясь самолечением.

Источник: www.pravda.ru



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