 

Андрей Норкин женился спустя год после смерти супруги

03.09.2021, 20:04, Разное
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Андрей Норкин удивил фанатов, так как спустя год после смерти жены Юлии женился во второй раз. Снимки с торжества телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram, а в описании к публикации написал лишь: «Воть».
На снимке Норкин запечатлен вместе со своей женой в одном из московских ЗАГСов. Жених одет в классический черный костюм, белоснежную рубашку с галстуком-бабочкой, а невеста – в бежевое платье и блестящие туфли-лодочки. Во время церемонии телеведущий с возлюбленной обменялся кольцами, а после поцеловал уже свою супругу. Другие подробности о свадьбе неизвестны.

Стоит напомнить, что более года назад Юлия Норкина умерла. Супруги прожили в браке почти три десятка лет, знакомые пары рассказывали, что они стали очень близки, вместе работая и добиваясь успеха. Спустя время Юлия Норкина больше времени стала уделять семье и дому, а ее муж стал популярным телеведущим.



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