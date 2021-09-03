Дочь академика Легасова указала на ложь в телехите “Чернобыль” от HBO: Бред сивой кобылы

Дочь известного академика Валерия Легасова, Инга Легасова,

раскритиковала американский сериал “Чернобыль”. Ленту в 2019 году

представил канал HBO. После премьеры картина наделала много шума.

К телехиту у наследницы знаменитого ученого много претензий.

От прогремевшего на весь мир сериала у Легасовой остался неприятный осадок в

душе.

“Потому что вся фабула оного сериала шла вразрез с той

самой честностью, под девизом которой прожил свою жизнь мой отец. Хотя именно

приверженность правде была заявлена как лейтмотив всех пяти серий”, –

поделилась Инга Валерьевна.

По словам дочери ученого, создатели “Чернобыля”

негативно изобразили быт советского академика. В сериале Валерий Легасов одиноко

живет в грязной, маленькой, неуютной квартирке. Между тем в реальности Валерий

Алексеевич был семейным человеком – его окружали любящая жена, дети и внуки.

Ученый и его близкие проживали в чистой, светлой, просторной квартире, которую

выделило государство. Кроме того, сериальный Валерий Легасов, очень отличался от

своего прототипа по характеру.

“Вместо реального академика Легасова, очень

энергичного, деятельного и решительного, показан какой-то рефлексирующий

слабовольный и всего опасающийся человек”, – рассказала наследница

академика.

Американские киношники, как заметила Легасова, даже не удосужились

выяснить, что ее отец не является создателем РБМК. Конструктором ядерного

реактора был Николай Антонович Доллежаль.

Возмутил Ингу Легасову эпизод, в котором Борис Щербина

кричит на Валерия Легасова и грозится выкинуть последнего с вертолета. На самом

деле отношения политика и ученого были уважительными и доверительными. Не было никакого

конвоя и ареста.

Валерий Легасов сам несколько раз облетал на вертолете зону

взрыва и подъезжал к четвертому разрушенному энергоблоку на бронетранспортере. Ученый

пытался выяснить, продолжает ли реактор работать. Эта информация была необходима

для принятия верного решения. Именно тогда, как заметила Легасова, ее родитель “нахватал

смертельную дозу радиации”.

“В сериале же неправдиво показано, что он посылал людей осматривать четвертый энергоблок. Никого он никуда не посылал. Тем более на верную гибель”, – отметила наследница академика.

Неправдивым оказался эпизод, в котором академик Валерий Легасов

приходит к Михаилу Горбачеву и просит разрешения “убить трех человек”,

имея в виду водолазов. “Отдельное “спасибо” создателям сериала, воткнувшим в него чисто голливудский слезовызывающий приемчик”, – добавила Инга Валерьевна.

По словам Легасовой, Горбачев был далеко в Москве,

поэтому никаких решений не принимал и с академиком не встречался. Сам Легасов

был вынужден действовать быстро, поэтому просить разрешения не стал бы. Кроме

того, на те или иные действия отбирались только добровольцы – настоящие герои, которые осознанно шли

на смертельный риск ради других.

“В фильме неоднократно показана несуществовавшая в природе женщина-физик (якобы олицетворяющая собой собирательный образ ученых), которая убеждает “профессора Легасова” рассказать правду о происходящем. А он якобы боится эту правду излагать. Бред сивой кобылы, простите мне мой “французский”. Реального академика Легасова не надо было убеждать говорить правду, ибо правда была для него важна как воздух”, – поведала наследница ученого.

Напомним, Валерий Легасов был членом Правительственной

комиссии, которая расследовала причины аварии на Чернобыльской АЭС и занималась

ликвидацией ее последствий. Академик умер 26 апреля 1988 года.