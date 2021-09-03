 

Эксперты и предприниматели поддержали программу “Миллион призов”

03.09.2021, 20:00, Разное
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Программа “Миллион призов –
Выбираем вместе” инициирована московскими предпринимателями. Она призвана поддержать интерес москвичей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которое пройдет с 17 по 19 сентября. Фермер-сыровар, бизнесмен Олег Сирота поддержал решение столичных предпринимателей.

По его словам, во время пандемии коронавируса необходимо обезопасить людей и не допустить массового заражения инфекцией. Сирота считает, что 2020-ый был очень тяжелым годом, и сейчас нельзя допустить еще одного локдауна, ведь бизнес начал восстанавливаться. Призы станут приятным стимулом, добавил предприниматель.

Мнение Сироты разделяет руководитель информационно-аналитического центра “Альпари” Александр Разуваев. Он также считает, что ДЭГ и программа “Миллион призов” позволят снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также сохранят бизнес, который восстанавливается после ограничений.

“Если снова будет локдаун – не будет выручки, соответственно, не будет зарплаты, последуют увольнения”, – сказал Разуваев.

Руководитель информационно-аналитического центра “Альпари” заметил, что экономика Москвы пока не преодолела последствия локдауна, который был введен в прошлом году.

Напомним, среди участников дистанционного электронного голосования разыграют 20 квартир в Москве, 100 автомобилей, а также сертификаты номиналом от 10 до 100 тысяч баллов (один балл равен одному рублю). Баллы можно будет обменять на товары партнеров программы и потратить до 1 апреля 2022 года.

Регистрация на онлайн-голосование открыта до 13 сентября. Подать заявку на ДЭГ можно с помощью приложения “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”, а также на портале mos.ru. Зарегистрировались уже более одного миллиона человек.

Участником программы “Миллион призов – Выбираем вместе” может стать житель Москвы, который проголосовал онлайн с 17 по 19 сентября. В эти дни пройдут выборы в Государственную Думу, довыборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов района Щукино.



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