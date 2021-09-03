Мнение: Письмо: “Инфантилен, в быту ведет себя как ребенок”

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lalawanda

Здравствуйте, Эволюция.

Пишу в надежде на разбор.

Мне 38 лет, была замужем.

Н. 40 лет, был женат, детей нет.

Отношениям полгода. Вначале у меня была увлеченность, мне было интересно с ним, но я никогда его не любила. Он это знает. С его слов он влюбился и любит. Предлагает замуж.

Отношения очень тяжёлые были всегда. Он вспыльчив, инфантилен, в быту ведёт себя как ребёнок.

Для себя решила с ним расстаться.

И на следующий день я узнаю, что беременна. Бременность протекает хорошо. У меня даже токсикоза нет. И только поэтому Н. не догадывается о моем положении. Сама не рассказываю о беременности, потому что не знаю как мне быть в этих отношениях.

Я никогда не испытывала таких чувств как когда узнала, что беременна.

С одной стороны я очень была рада, ведь мои часики очень громко тикали, да и о своём здоровье я всё знаю.

С другой стороны, это значит, что я связана на всю жизнь с человеком, которого не люблю. От этой мысли меня охватывает ужас.

Конечно, я хочу, чтобы у ребёнка был отец и полная семья, но я не смогу жить с Н. Как начинаю думать об этом, плачу.

Н. хороший человек. Трудолюбивый, любит детей, главное очень хочет своих, заботливый. А мне иногда даже в глаза смотреть ему не хочется.

Я его не люблю.

Эволюция, пожалуйста, помогите.

Как мне полюбить Н? Как снизить своё раздражение?

Спасибо.