Мнение: Бегство

Из Афганистана идет массовый поток беженцев. Основная масса сейчас переходит пакистанскую границу и частично оседает в Пакистане, однако довольно значительное число людей через пакистанский Белуджистан затем пытается перейти в Иран. Этому способствует пустынно-гористый характер местности.

Основную массу бегущих составляют люди, в той или иной степени сотрудничавшие с прежним режимом даже на низовых должностях.

С одной стороны талибы тем самым избавляются от нелояльного населения. С другой – эти люди обладают опытом управления, а есть ли у Талибана достаточный кадровый ресурс для заполнения должностей в управленческих структурах – вопрос риторический.

В Ираке уже была похожая ситуация, когда новый режим выбросил из страны несколько миллионов бывших. В итоге они вернулись отрядами Исламского государства и развязали ожесточенную гражданскую войну. Как будет в Афганистане, сказать трудно.

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