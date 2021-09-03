Мнение: Есть ли эффект от вакцинации, талибы-антипрививочники и коллективный иммунитет в ЕС

1. Если бегло прочесть статистику по общему числу смертей от ковида, может показаться, что вакцинация не принесла быстрого эффекта: переломить ситуацию до сих пор не удалось. В июле от коронавируса погибло более 50 тысяч человек, что стало новым месячным рекордом для России, а в августе, судя по предварительным оперативным данным, ковидных смертей будет ещё больше (хотя и ненамного).

https://thebell.io/smertnost-patsientov-s-covid-19-v-iyule-postavila-rekord-s-nachala-pandemii

Вместе с тем в странах, где население проявило ответственность и вкололо себе вакцину, смертность за последние месяцы резко снизилась (вначале почти до нуля, затем пошла волна дельта-штамма – неприятная, но благодаря прививкам куда менее смертоносная):

Антипрививочники воспринимают держащийся уже два месяца высокий уровень смертности по России как доказательство того, что вакцинация неэффективна. Опыт других стран, где вакцинация помогла, они игнорируют, равно как и то очевидное соображение, что если очередная волна эпидемии в стране уже успела набрать силу, быстро остановить её и мгновенно улучшить показатели смертности невозможно (если только вы не живёте в маленьком Сан-Марино, полностью успешно привитым Спутником).

К сожалению, на середину июня у нас было привито двумя компонентами вакцины лишь порядка 12% населения. За июль и август эта цифра поднялась до 25% (одним компонентом – до 30%), что не так уж плохо, но всё ещё вдвое меньше, чем нужно для для достижения той минимальной планки, когда можно будет говорить хоть о каком-то подобии коллективного иммунитета. Ещё 4% официально переболело, и, вероятно, до 10-20% переболели бессимптомно или скрытно, не обращаясь за медицинской помощью.

Это значит, что до сих пор около половины населения не приобрело никакого иммунитета и находится в зоне повышенного риска. А подавляющая часть тех, кто умер от ковида в июле-августе, либо вовсе не привились, либо не успели получить второй компонент вакцины.

И всё же, вакцинация в России уже начала оказывать эффект:

https://lenta.ru/news/2021/08/30/vakcina_covid/

Летальность среди пациентов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, в четыре раза больше, чем у тех, кто вакцинировался. Об этом заявил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко, передает ТАСС.

«Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше», — сказал Проценко.

Кроме того, он объяснил, что и среди вакцинированных есть случаи, когда люди попадают в реанимацию. Однако, по словам специалиста, это случается из-за инсульта на фоне коронавирусной инфекции, который наступает в силу возраста пациентов.

Ранее Проценко заявил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля вакцинированных составляла около 80 процентов. По его оценке, на данный момент вакцину получили недостаточное количество россиян.

Снижение шансов умереть в 4 раза – это статистика только для тяжёлых больных. Очевидно, что основная часть привитых болеет легче и попросту не доходит до госпиталей, а остаётся дома. То есть, общий положительный эффект от вакцинации гораздо выше.

К зиме количество полностью привитых россиян должно достигнуть 40-50% – если только народ совсем не расслабится или на выборах не победят антипрививочники. До выборов, к сожалению, ожидать каких-либо новых серьёзных мер по стимулированию вакцинации не приходится. При этом на носу у нас неизбежный рост заболеваемости в холодный сезон и дальнейшее распространение дельта-штамма, против которого существующие вакцины менее эффективны.

2. В комментариях антипрививочники радуются – благодаря событиям в Афганистане у них появились новые союзники:

https://olegmakarenko.ru/2222432.html?thread=819680608#t819680608

“Талибан (запрещён в РФ) запретил проведение вакцинации против “ковида” на территориях под своим контролем.

Талибан рассматривает вакцины от “Ковид” в качестве угрозы с неизвестными последствиями.

Пока доподлинно неизвестны конечные цели вакцинации – она проводиться не будет.

Всё это абсолютно понятно не только Талибану. Но только он имеет достаточно воли, чтобы прекратить процедуры до полного выяснения всех обстоятельств.”

Мне, однако, не удалось найти подтверждение этой информации. СМИ пишут о прекращении вакцинации только в одной афганской провинции – вероятно, по инициативе какого-то особо ревностного антипрививочника среди вождей талибов.

Тем не менее, из-за хаоса после смены власти и прекращения иностранной помощи вакцинация в Афганистане неизбежно резко замедлится (при том что там было привито только 5% населения):

https://www.washingtonpost.com/world/2021/08/25/afghanistan-coronavirus-pandemic-taliban/

Пока что бойцы Талибана скорее оправдывают прогнозы комментаторов-оптимистов: они оказались менее кровожадными и средневековыми, чем ожидалось. В частности, талибы заявили, что сохранят занятость женщин и разрешат им работать на государственной службе (в должностях ниже уровня министра):

https://lenta.ru/news/2021/09/01/women_conditions/

Правда, это касается только тех женщин, которые не сотрудничали с американским режимом. Возможно, на практике это будет означать запрет на госслужбу для тех, кто испортил себе биографию сотрудничеством с США. Также я ничуть не удивлюсь, если талибы начнут полномасштабные репрессии через год-другой, как только укрепят власть и разгребут прочие первоочередные задачи.

3. Власти Евросоюза радостно рапортуют, что у них провакцинировано уже 70% взрослого населения:

https://lenta.ru/news/2021/08/31/vaceua/

Об этом на своей странице в Twitter сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы достигли важной вехи в нашей кампании по вакцинации населения. В Европейском союзе 70 процентов взрослых полностью привиты от коронавируса. Теперь 250 миллионов человек являются обладателями иммунитета от этой болезни. Это действительно великое достижение, четко демонстрирующее на что мы способны, когда работаем вместе», — заявила фон дер Ляйен.

Полную победу европейцам всё же праздновать слишком рано: новые штаммы не дремлют, а после отмены ковидных ограничений во многих странах заболеваемость и смертность существенно выросли.

В Израиле, например, снова вводят ограничения, а смертность там достигла уже почти половины от предыдущих пиков. Эксперты связывают это с дельта-штаммом, заражающим детей и молодёжь, а также с заболеваемостью среди антипрививочников, упорно не желающих вакцинироваться:

https://lenta.ru/news/2021/09/01/corona_israel/

По мнению вирусолога Алексея Аграновского, парадоксальный рост заболеваемости в Израиле — стране, в которой подавляющее число граждан привиты от коронавируса — связан с тем, что сегодня на его территории свирепствует «дельта»-разновидность COVID-19. Главное ее отличие от предыдущих вариантов коронавируса заключается в том, что он более контагиозен и имеет куда более серьезные последствия по сравнению с другими штаммами, объяснил специалист.

Иммунолог Владимир Болибок <…> также связал рост заболеваемости в Израиле с разгулом «дельта»-штамма. <…> Ученый, проанализировав ситуацию с вакцинированным населением Израиля, сообщил, какие группы людей в настоящий момент больше всего подвержены заражению. «Если вы посмотрите статистику по вакцинации в Израиле, то увидите, что он даже в десятку провакцинированных стран не попадает, он замыкает двадцатку. У них всего 64 процента привиты. Соответственно 36 процентов не провакцинировано. Среди них как раз и идет заболеваемость. Это и ортодоксальные иудеи, антиваксеры, арабы, ну и дети».