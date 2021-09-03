Челка в моде, но подходит не всем. О чем стоит задуматься тем, кто решился на челку

В предстоящем сезоне челка будет в моде. Эта деталь значительно преображает и видоизменяет любую стрижку. С другой стороны, есть некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание, перед тем как сделать себе челку.

Убедитесь в своей готовности

Вы уверены, что хотите отрастить челку? Вы готовы к тому, что за ней придется ухаживать: красиво укладывать, выставлять. Некоторым девушкам проще собрать в хвост или в косичку длинные локоны, нежели возиться с челкой. Кроме того, длинная челка может падать на глаза, а это будет раздражать. Так что если у вас не было ранее такой детали, подумайте о том, насколько вы морально готовы к ее появлению.

Осторожно с ультракороткой челкой

Стрижки с такой деталью выглядят креативно. Тем более что ультракороткая детская челка нынче в тренде. Но перед тем как состригать волосы, подумайте, насколько вам красиво будет в таком образе. Учитывайте свой тип лица. Больше всего короткая челка подходит для девушек с овальным и треугольным лицом. А вот если у вас круглое лицо, то, возможно, вам лучше остановиться на длинной косой челке, чтобы визуально сделать его уже.

Выбирайте «безопасный вариант», если сомневаетесь

Есть такой вид челки, которая называется челка-занавес. Это когда есть прядки по две стороны от лица чуть короче остальных волос. При желании такую челку можно легко спрятать. Например, зафиксировав с помощью невидимок к другим прядям.

Подумайте, готовы ли вы часто ходить к парикмахеру

Челка будет отрастать, и происходить это будет достаточно быстро. Соответственно, вам придется чаще заглядывать к своему парикмахеру. Это повлечет за собой дополнительные расходы. Подрезать челку в домашних условиях — задача не из простых. Здесь нужны определенные навыки и знание техники.

Так что либо готовьтесь к тому, что придется осваивать видеоуроки и самостоятельно себя стричь. Либо готовьте деньги на посещение парикмахера пару раз в месяц. Идеальный вариант – это когда кто-то из домочадцев или друзей является парикмахером.

Взвесьте «за» и «против»

У челки есть весомые преимущества и недостатки. Минус — это то, что с ней придется возиться. Особенно если ваши волосы ложатся не так, как бы вам хотелось и вам приходится каждое утро делать укладку.

С другой стороны, у челки есть существенное преимущество. Оно заключается в том, что вам не придется часто мыть голову, чтобы выглядеть чисто и опрятно. Достаточно помыть и высушить челку — и вы уже словно вышли из салона красоты. Такой лайфхак можно использовать между основным мытьем волос.

Посоветуйтесь с парикмахером

Специалист сможет посоветовать, какая челка вам подойдет больше всего. Например, длинная хоть и подходит девушкам с овальным и круглым лицом, но привлекает внимание к носу и зрительно его удлиняет.

Если не хотите обращаться за помощью к стилисту, то можете обратиться к компьютерным программам, чтобы «примерить» на себя различные прически. Для этого следует просто загрузить свое фото и дальше накладывать виртуальные парики. С помощью таких программ вам не составит труда понять, подходит вам челка в принципе или же нет.