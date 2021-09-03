 

Как же похожи! – Личное мнение

03.09.2021, 19:44, Разное
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Единственный в мире историк моды с Первого канала Александр Васильев авторитетно заявил, что Оля Бузова напоминает ему Монику Белуччи.

«Ольга Бузова, моя любимая женщина! У неё очень складная фигурка. У неё длинные точёные ножки, симпатичная внешность и лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи»

Один-в-один, как говорится.


Фото: Соцсети

Вы знаете моё отношение и к Белуччи, и к Бузовой, но даже меня тут передёрнуло.

Найти двух более непохожих друг на друга людей наверное невозможно. Голенька — как чурбанчик, из которого потом сделали Буратино. Моника, скорее, напоминает пуховую перину, на которую по молодости очень многим хотелось влезть.

В Бузовой, несмотря на её худобу, полностью отсутствует секс — удивительный случай. Не менее удивительна и огромная сексуальность полной Белуччи — тоже уникальная ситуация, когда так сочетаются сексуальность и жир.

Белуччи и Бузова примерно так же одинаковы, как чёрное и белое. Как толстый и тонкий. Как секс и фригидность. Как пресное и солёное и даже в этом случае, гОленька меньше напоминает Монику.

С большим внимаем отнеслась бы к словам историка моды Васильева, если бы решила надеть на себя что-то цветастое в перьях, но тут Александр дал, как мне кажется, маху.

Предлагаю в следующий раз ему сравнить Клеопатру и Бабкину.

А кого вам напоминает Бузова?

Источник: Лена Миро



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