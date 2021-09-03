 

GlobalMoney, которую обвиняют в сотрудничестве с банками РФ и “властью” в ОРДЛО, покинула офис в Киеве – активист

03.09.2021, 19:38, Новости дня
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“Сегодня мы одержали маленькую победу. Под давлением нашей организации москальская компания GlobalMoney, которая финансирует “апалченцев” ОРДЛО, покинула уютный офис в БЦ “Ренессанс” в центре столицы нашей страны под “Похоронный марш” Фредерика Шопена. Гроб мы им тоже принесли. GlobalMoney – это бизнес на крови, основанный “семьей” [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича. Компания, которая на восьмом году войны платит налоги [боевикам] “ЛНР”, финансируя таким образом российских наемников”, – написал Турчин.

Он добавил, что позже сообщит новый адрес GlobalMoney. “В любом случае места GlobalMoney ни в Киеве, ни в Украине не будет!” – заключил активист.

https://www.facebook.com/daniil.turchin/videos/212487947588412/

Контекст:

В начале августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации “Простите, что живые” провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство “РБК-Украина”.

19 августа Турчин сообщил, что готовит заявления в СБУ и СНБО.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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