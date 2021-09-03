 

Латвия построит стену на границе с Беларусью

03.09.2021, 19:38, Новости дня
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Ожидается, что строительство стены начнется в сентябре.

Точная стоимость строительства забора на латвийско-белорусской границе пока не разглашается, речь может идти о нескольких миллионах евро.

Строительство стены на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса допускал президент Латвии Эгилс Левитс.

В Государственной пограничной охране Латвии сообщали 3 сентября, что за незаконное пересечение границы с Беларусью в этом году задержано 377 нелегалов. С 10 августа в общей сложности 858 человек не смогли незаконно пересечь госграницу, добавили в службе.

Контекст:

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Латвией составляет 173 км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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